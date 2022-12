Vom »Kinderwunschbaum« Kärtchen pflücken

Für die Aktion „Kinderwunschbaum“ werben Brigitte Protschka (v.l., AWO), Nicola Wagner (Rotary), Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Michael Wollnitza (Tafel), Joachim Schmid (Sparkasse), Rotary-Präsident Jürgen Berners, Annika Routschka und Gerlinde Wollnitza. © ed

Füssen – Zum vierten Mal hat der Rotary Club Reutte-Füssen jetzt die Aktion „Kinderwunschbaum“ eröffnet. Heuer steht das Projekt unter dem Motto: „Weil die Kinder dieser Welt jedes Engagement wert sind, helfen wir ihre Träume zu erfüllen.“

Im Bereich der Schalterräume der Sparkasse Allgäu in Füssen steht dieser Wunschbaum, der 150 bedürftigen Kindern und Jugendlichen, die durch die Kooperation mit der Füssener Tafel und dem Füssener Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) vermittelt werden, ihre Herzenswünsche erfüllt.



Mit Hilfe der vom regionalen Rotary Club Leben gerufene Initiative „Kinderwunschbaum“ sollen Kinder aus sozialschwachen Familien ein Weihnachtsgeschenk ihrer Wahl erhalten. „Dass Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter wieder die Schirmherrschaft übernimmt, ist für uns Freude und Ehre zugleich“, sagte Rotary-Präsident Jürgen Berners bei der Vorstellung der Aktion.

An dem Holz-Weihnachtsbaum in den Schalterräumen der Sparkasse hängen Wunschkärtchen der Kinder, die darauf warten von hilfsbereiten und engagierten heimischen Mitmenschen Besuchern, Gästen und Rotariern „gepflückt“ zu werden. Mit dieser kleinen Geste sollen die kleinen Träume der Kinder wirklich werden.



Große Unterstützung

Die Geschenke sollten den Wert von 40 Euro nicht übersteigen, damit alle Kinder gleich beschenkt werden. Versehen mit diesem Kärtchen kann das Präsent bis Donnerstag, 15. Dezember, am Schalter der Sparkasse Allgäu in Füssen abgegeben werden. Die Aktion wird neben der AWO und der Tafel von der Sparkasse und den Wertachtal-Werkstätten unterstützt. Die Firma „Iwis smart connect GmbH“ in Rieden a.F. hatte sich bereits im Vorfeld bereit erklärt, eine namhafte Anzahl an Kinderwünschen zu erfüllen. (ed)