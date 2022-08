„Schindau“-Verein: Gössl folgt auf Schinagl

Für eine Spende in Höhe von 1000 Euro bedankte sich der Vorsitzende des Musikvereins „Harmonie“, Reiner Schneider (links), beim bisherigen Schindau-Chef Thomas Schinagl. © ed

Stabwechsel in der Vorstandschaft beim Altstadtverein „Schindau“: Nach rund zwölf Jahren an der Spitze übergab Thomas Schinagl die Amtsgeschäfte an Dominic Gössl, der bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen das Vertrauen der versammelten Mitglieder bei der Jahresversammlung im Gasthof „Krone“ erhielt. Schinagl bleibt jedoch als dessen Stellvertreter dem Verein erhalten.

Der bisherige Stellvertretende Vorsitzende Magnus Lipp steht zukünftig als Beisitzer zur Verfügung.



Vor den Vorstandswahlen ließ Thomas Schinagl zunächst den Zeitraum von 2020 bis einschließlich 2021 aus Sicht des Vereins Revue passieren. Im Februar 2020 fanden demnach nach vierjähriger Abwesenheit erstmals wieder im traditionellen Rathaus „Krone“ die Ratssitzung sowie der Faschingsball statt.

Zuvor hatten die „Schindauer“ vier Jahre im benachbarten Restaurant „Madame Plüsch“ „Asyl“ gefunden. Der Ball mit Bürgermeisterwahlen und diversen Aufführungen ging dabei wieder in altbewährter Weise über die Bühne, so Schinagl.



Beim Schwangauer Faschingszug war der Verein ebenso wieder vertreten wie beim eigenen Umzug durch die Altstadt sowie bei der „Erstürmung“ des Rathauses. Der Abschluss der Faschings 2020 war einmal mehr das traditionelle Kässpatzenessen in der „Krone“.



Wenig erfreulich war aufgrund der Pandemie eine digitale Sitzung, bei der einstimmig beschlossen wurde, das Schindaufest August 2020 ersatzlos zu streichen. Dies geschah auch mit dem Faschingsball im Februar 2021. Der Chronist Robert Gössl vermerkte dazu: „Ein eher ‚beschissenes‘ Jahr 2020 ging ohne Geselligkeit zu Ende“.



2021 fing genau so an wie das Jahr davor aufgehört hatte: kein Faschingsball, kein geselliges Treffen und wegen der Pandemie digitale Schaltungen und Kontakte nur per Smartphone. Ein erstes Zusammentreffen fand schließlich im Probelokal der „Harmonie Musik“ statt. Das Ergebnis: das geplante „Schindaufest“ musste erneut abgesagt werden und nachdem es auch keine Adventsfeier im Gesellenhaus gab, endete das Jahr 2021 ebenso trostlos wie das Jahr 2020, verzeichnete Schriftführer Gössl.



Auch heuer kein Umzug

Wegen des Ukraine-Kriegs mussten schließlich auch die Umzüge im diesjährigen Fasching abgesagt werden und Schinagl bezeichnete in diesem Zusammenhang die Situation für die Vorstandschaft, Feste oder Feiern zu organisieren, als immer komplizierter und risikoreicher. Ideen, wie zukünftig mit Events umgegangen werden kann, seien zwar vorhanden, aber noch nicht spruchreif.

Jedoch freue er sich, dass in diesem Jahr wieder die „Fahrt ins Blaue“, der Vereinsausflug sowie die Adventsfeier zumindest ins Auge gefasst werden können.



Der Kassenbericht, wegen Verhinderung der Kassiererin Sabine Müller von Vorstand Thomas Schinagl vorgetragen, fand die Zustimmung der Versammlungsteilnehmer. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde wie bereits erwähnt, Dominic Gössl zum Vorstand und Thomas Schinagl zu dessen Stellvertreter gewählt. Schriftführer bleibt Robert Gössl und als Kassenwartin führt Sabine Müller weiter die finanziellen Angelegenheiten des Vereins.

