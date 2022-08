Füssener Schreiner-Nachwuchs stellt seine Gesellenstücke vor

Den Marathonlauf Gesellenprüfung haben Simon Schmid (v.l., Schreinerei Löchle, Trauchgau), Sebastian Moser (Klein, Steingaden), Severin Winhard (Rottach, Pfronten), David Schmid (Wolfgang Mayr), Alexander Lutz (Schwarz, Trauchgau), Hannes Pihusch (Mössmer, Lechbruck) und Manuel Eierstock (Tischlerei Fussenegger, Schwangau) beendet. © ed

Füssen – Das Schreinerhandwerk ist eines der Berufe, deren Azubis bei der Gesellenprüfung neben einer für alle gleichen Arbeitsprobe ein Gesellenstück anfertigen.

In den vergangenen Monaten haben die angehenden Gesellen der Schreiner-Innung Füssen aus dem Werkstoff Holz in Verbindung mit Glas und Metall selbst entworfene Gesellenstücke entstehen lassen, die andere Berufe in dieser Vielfalt nicht aufweisen können. Diese Unikate werden im Foyer der Sparkasse Allgäu in Füssen vorgestellt.

Im Rahmen der Aushändigung der Gesellenbriefe für sieben frischgebackene Schreinergesellen fand auch die Prämierung „Die Gute Form 2022“ statt. Als Vorsitzender des Prüfungsausschusses stellte Günther Seelos nicht ohne Stolz fest, dass es in seiner 15-jährigen Tätigkeit an dieser Stelle um den besten Abschlussjahrgang handelte. „Mit einer Durchschnittsnote in der Theorie von 2,43 und in der Praxis von 1,71 war die Prüfungskommission mehr als zufrieden. Es wurde die Note eins dreimal und die Note 2 vier Mal vergeben“, bilanzierte er.



Innungssieger ist Sebastian Moser mit der Note 1,0. Er wurde auch Sieger in „Der Guten Form“, gefolgt von Severin Winhard und Hannes Pihusch. Damit wird Moser auch die Schreinerinnung Füssen beim Landeswettbewerb vertreten. Als Sprecher der Jury, die diesen Wettbewerb zu entscheiden hatte, sagte Schreinermeister Michael Wagenhuber, dass es auch hin diesem Jahr bei dieser Leistungsdichte eine schwierige Entscheidung war.



In seiner Begrüßung zollte Rochus Nickl als Vorstandmitglied der Sparkasse Allgäu den sieben Junggesellen höchsten Respekt für ihre Leistungen und stellte fest „Diese jungen Männer sind sozusagen Künstler mit dem Werkstoff Holz“. Der Schulleiter der Berufsschule, Außenstelle Füssen, Alfred Unsin, gratulierte den jungen Männern, die ihren Prüfungsmarathon gut gemeistert hatten und nun in die Zielgerade eingebogen sind.

„Nun stehen euch alle Türen offen, die Zukunft so zu gestalten, wie Ihr sie euch vorstellt und welche Tür ihr aufschlagt“, sagte Unsin. Ähnlich äußerte sich auch Innungsobermeister Bernhard Eggensberger, der den jungen Gesellen zu ihrem Engagement und ihrer Motivation gratulierte und stellte fest „auf eure gezeigten Leistungen könnt ihr stolz sein“.



Die Unikate der Gesellen werden noch bis einschließlich kommenden Freitag, 5. August, zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Foyer der Füssener Filiale der Sparkasse Allgäu präsentiert.