Füssener Sebastian Moser gewinnt Schreinerwettbewerb

Von: Matthias Matz

Teilen

Sebastian Moser mit dem fertigen Werkstück. © ed

Sebastian Moser von der Schreinerinnung Füssen ist der Sieger des praktischen Leistungswettbewerbs im Schreinerhandwerk des Bezirkes Schwaben.

Füssen/Steingaden – Sebastian Moser von der Schreinerinnung Füssen ist beim praktischen Leistungswettbewerb im Schreinerhandwerk des Bezirkes Schwaben in der Schreinerwerkstatt der Berufsschule Füssen als Sieger hervorgegangen.

Er hatte seine Lehre bei der Innungsschreinerei Florian Klein in Steingaden absolviert und bereits beim Wettbewerb „Die Gute Form“ und bei der Innungsprüfung in Füssen mit der Note 1,0 abgeschnitten.

Die Aufgabe in Füssen bestand für die zwei jungen Frauen und fünf jungen Männer darin, innerhalb von 4,5 Stunden je einen Hocker mit aufwändigen Holzverbindungen zu fertigen. Aufgrund seines Sieg im schwäbischen Wettbewerb nahm Moser Anfang Oktober 2022 in der Meisterschule in Garmisch-Partenkirchen an dem Leistungswettbewerb für Bayern teil, bei dem die sechs Kammersieger aus den Regionen antraten.

Zu fertigen war in sieben Stunden eine Sitzbank aus Esche mit aufwändigen Holzverbindungen. „Zwei der offiziellen Teilnehmer haben sich leistungsmäßig schon von Anfang an etwas von der Konkurrenz abgehoben und das waren die Teilnehmer aus Oberbayern und Schwaben. Das Endergebnis war dann denkbar knapp, wo nur noch Kleinigkeiten entschieden haben. Sieger wurde Sebastian Trainer aus Oberbayern vor Sebastian Moser aus Schwaben“, schildert Günther Seelos, Schreinermeister aus Roßhaupten und Prüfungsvorsitzender der Innung Füssen.



Sebastian Trainer als bayerischer Meister ist damit automatisch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Durch das äußerst knappe Ergebnis hat auch Sebastian Moser noch die Möglichkeit daran teilzunehmen. Nach einer längeren Abwägung entschied eine unabhängige Jury, dass auch Sebastian Moser am Bundeswettbewerb Anfang November im niedersächsischen Bad Zwischenahn teilnehmen darf.

ed