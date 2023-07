Füssener Soldaten bereiten sich auf Mali-Einsatz vor

Von: Matthias Matz

Ein Gefechtsschießen bei Nacht stellt für die Soldaten immer eine besondere Herausforderung dar. Im Hintergrund wird das Gelände von Gefechtsfeldbeleuchtung erhellt. © Gebirgsversorgungsbataillon 8

Auf dem Truppenübungsplatz im rheinland-pfälzischen Baumholder breitet sich das Gebirgsversorgungsbataillon 8 aus Füssen auf den bevorstehenden Einsatz in Mali vor.

Baumholder/Füssen - Auf dem Truppenübungsplatz im rheinland-pfälzischen Baumholder breitet sich das Füssener Gebirgsversorgungsbataillon 8 derzeit im scharfen Schuss auf den bevorstehenden Einsatz in Mali vor. Der Einsatz der Vereinten Nationen, an dem sich auch die Bundeswehr beteiligt hat, soll zwar bis spätestens zum 31. Dezember 2023 beendet werden. Im letzten Kontingent soll allerdings nochmals auf die Gebirgsversorger aus dem Ostallgäu zurückgegriffen werden.

Für die Füssener ist Mali beileibe kein Neuland: Bereits in mehreren Einsätzen haben sich die Soldaten aus der „Allgäu Kaserne“ in Westafrika bewährt. Dafür wurden in der Vergangenheit über 350 Soldatinnen und Soldaten auf dem Übungsplatz intensiv, fordernd und einsatznah ausgebildet.

Auch das Schießen mit der Panzerfaust übten die Gebirgsversorger auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder. © Gebirgsversorgungsbataillon 8

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Paulus hat eine klare Erwartungshaltung an seine Truppe: „Ich will, dass jeder auf diesem Übungsplatz besser wird – als Einzelschütze, als taktischer Führer und auch im Zusammenwirken in der Gruppe.“

Die aktuelle Ausbildung begann bereits an den jeweiligen Standorten des Bataillons: Füssen, Mittenwald und Bad Reichenhall. Die Planung und Ausführung der Konvois von insgesamt über 100 Fahrzeugen in Richtung Rheinland-Pfalz ist bei einer Strecke von über 400 Kilometern bereits eine komplexe Aufgabe. Diese wird zusätzlich erschwert, da es sich in Teilen um gepanzerte Fahrzeuge und mit Masse um LKWs handelt.

Die Gebirgsversorger können auch kämpfen

Doch hinter der Logistik im Heer steckt deutlich mehr als Lkw fahren oder Fahrzeuge reparieren. Die Gebirgsversorger müssen in der Lage sein, sich und Ihre logistischen Einrichtungen zu verteidigen. Dafür wurden die Soldaten in der ersten Woche an verschieden Waffen ausgebildet – bei Tag und Nacht.

Vom Gewehr über das Maschinengewehr und die Granatpistole bis hin zur Panzerfaust. Den Höhepunkt der ersten Woche stellte für viele Soldaten das Werfen der Gefechtshandgranate dar.

Nachdem in der ersten Woche die Grundlagen ausgebildet und aufgefrischt wurden, war in der zweiten Woche die Ausbildung auf Gruppen- und Zugebene der Schwerpunkt. In den Gefechtsschießen wurden realistische Szenarien mit steigender Komplexität geübt: angefangen bei dem Verteidigen aus vorbereiteten Stellungen bis hin zur Transportgruppe, die auf dem Marsch mit ihren Fahrzeugen beschossen wird.

Alle Ausbildungen und Übungslagen wurden an den Gegebenheiten und besonderen Erfordernissen des bevorstehenden Einsatzes in Mali ausgerichtet.

Der Kommandeur zeigt sich abschließend zufrieden mit den gezeigten Leistungen seiner Soldatinnen und Soldaten: „Die Kreativität, das gezeigte Engagement und der Wille zur Auftragserfüllung hat mich überzeugt – sowohl von den Teilnehmern als auch den Ausbildern. Ich sehe das Bataillon für die bevorstehenden Aufträge bestens gerüstet.“