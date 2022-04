Höhere Förderung

Füssener SPD-Vorstand moniert scharf Eichstetters Wirtschaftshistorik und fordert kreatives Handeln

Teilen

Das Alte Landratsamt belastet die Stadtkasse. Deshalb möchte sich die Stadt davon trennen. Für den Verlust des Kreissitzes seien damals sehr wohl staatliche Zuwendungen geflossen, meinte jetzt der Füssener SPD-Vorstand in einer Pressemitteilung. © Matz

Füssen – Scharfe Kritik an der „Wirtschaftshistorik“ des Füssener Bürgermeisters Maximilian Eichstetter (CSU) (der Kreisbote berichtete) hat jetzt der Vorstand des SPD-Ortsvereins Füssen geübt.

Nach Ansicht des SPD-Vorstandes sei es eine Frage des politischen Stils, Generationen von Stadträtinnen und Stadträten sowie fünf Amtsvorgänger durch eine ihrer Meinung nach zweifelhafte „Wirtschaftshistorik“ in Misskredit zu bringen. Darin arbeitete die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten finanzielle Versäumnisse der Stadtführungen in der Vergangenheit auf.

Die Vorstandsmitglieder der SPD bezweifeln allerdings, ob die Fördermöglichkeiten für Projekte, die mitunter bis zu 50 Jahren zurückliegen, überhaupt noch ermittelt werden können. Außerdem vermissten sie in der „Wirschaftshistorik“ eine Prüfung der Alternativen, die die Bürgermeister und Stadträte damals gehabt hatten oder aus welchen Gründen sie seinerzeit so handelten.

Außerdem seien laut den SPD-Vorstandsmitgliedern sehr wohl staatliche Zuwendungen als Entschädigung für den Verlust des Kreissitzes geflossen. Sein Abriss mit Verkauf des Grundstücks und die damit verbundene komplette Entschuldung der Kurhausbetriebe sei nicht am Bürgermeister und am Stadtrat gescheitert, sondern das Ergebnis eines Bürgerentscheids gewesen.



Weiter merken die Genossen an: Werde der gleiche Maßstab für Eichstetters Amtszeit angewandt, wie er ihn jetzt für die Vergangenheit verwende, werde er als Bürgermeister in die Geschichte eingehen, der die höchste Verschuldung der Stadt aller Zeiten mitzuverantworten hat. „Allein dies beweist doch, dass eine solche Art der Vergangenheitsbewältigung die Stadt keinen Millimeter weiterbringt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



Höhere Förderung

Statt zeitaufwändige „Wirtschaftshistorik“ zu betreiben und über „Erblasten“ zu klagen, die ein Teil seiner Vorgänger ebenfalls bewältigen musste, fordern die Genossen von Eichstetter seinen Ankündigungen nachzukommen und zur Tat zu schreiten.

Dazu gehören ihrer Ansicht nach auch persönliche Verhandlungen über die künftige Förderung des Bundesstützpunkts mit Bund und Land sowie möglichen weiteren Zuschussgebern. Kreativität und perspektivisches Denken seien nun gefragt, auch bei der Suche nach einem Hauptamtsleiter. Um das Amt attraktiver zu machen, schlägt der SPD-Vorstand vor, es mit einem berufsmäßigen Stadtrat zu besetzen, wie das bereits in den 1980er Jahren der Fall war. Damit würde nach Meinung der SPD nicht nur die Position des Hauptamtsleiters gestärkt werden, sondern er hätte auch spätere Aufstiegsmöglichkeiten.



Demokratie stärken

In seiner Sitzung befasste sich die SPD-Vorstandschaft auch mit dem „Bündnis für Demokratie und Solidarität“, das die Füssener SPD zu Jahresbeginn initiiert hatte. Die Versammelten waren sich einig, dass sie sich dort weiterhin aktiv einbringen werden, denn die Herausforderungen für die Demokratie gingen ihrer Ansicht nach über die AfD-Demonstrationen und sogenannten Montagsspaziergänge hinaus. Sie bedauerten allerdings, dass sich außer der SPD und dem Bündnis90/Die Grünen keine der anderen Rathausparteien dem Bündnis angeschlossen haben.

kb