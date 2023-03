Füssener SPD-Vorstand verurteilt Metzgers Verbalattacke scharf

Von: Matthias Matz

Weiter in der Kritik: Dr. Martin Metzger © Archiv/Knoll

Hauptthema der jüngsten Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins war die Verbalattacke von Stadtrat Dr. Martin Metzger (BfF) auf seine Kollegin Ilona Deckwerth.

Füssen - Der Vorstand sei entrüstet, wie Metzger Deckwerth angegriffen habe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie bereits mehrfach im Kreisboten berichtet, hatte Metzger mit den Worten „hier gibt es Leute, die am nächsten Tag wirklich etwas arbeiten müssen und nicht nur ein paar Kinderchen beaufsichtigen“ auf Deckwerths Ausführungen zum Radwegbau in Hopfen reagiert. Diese Einlassung sei völlig indiskutabel und absolut niveaulos, so der Ortsvorstand.

Ebenso entrüstet zeigten sich die Vorstandmitglieder aber auch über die Reaktion von Mitgliedern der CSU-Fraktion, die diese Entgleisung auch noch mit Applaus und Johlen bedachten. „Das ist eines Stadtrats unwürdig und der Bürgermeister hätte sofort einschreiten müssen“, waren sie sich einig.

Dass Rathauschef Maximilian Eichstetter (CSU) dies erst auf mehrfache Aufforderung seitens der Stadtratsmitglieder Christine Fröhlich (FWF) und Dr. Christoph Böhm (CSU) getan habe, sei so bezeichnend wie irritierend. Beiden Stadtratsmitgliedern dankte der SPD-Vorstand für ihr Einschreiten. Insgesamt sei die Debattenkultur im Stadtrat mit diesem Vorfall auf einem Tiefpunkt angelangt.