Füssener Stadtfest mit neuem Konzept

Nach der Corona-Zwangspause wagen die Organisatoren mit viel Kunst einen Neuanfang

Füssen - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wollen die Organisatoren heuer einen Neuanfang für das Füssener Stadtfest wagen. Los geht`s am Freitag, 29. Juli.

Auch wenn sie es nicht beeinflussen können, dürften Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier, seine Mitarbeiterin Tara Hartmann und Sabina Riegger in den nächsten Wochen sich wohl immer wieder über die Wetterprognosen für den 29. und 30. Juli informieren. Dann soll nach zweijähriger Corona-Zwangspause erstmals wieder das Stadtfest stattfinden. Geht es nach dem Organisatoren-Trio, wird das letzte Juli-Wochenende ein voller Erfolg und entspannter Spaß für alle daran beteiligten Akteure sowie einheimischen und auswärtigen Besucher. Garantieren soll das ein neues Konzept.

Dementsprechend präsentiert sich die zweitägige Sause in der Füssener Altstadt dieses Jahr zum allerersten Mal als „Street Festival“, bei dem eine Vielzahl an unterschiedlichsten Straßenkünstlern in den Gassen und auf den Plätzen der historischen Füssener Altstadt ihr Können unter Beweis stellen und das Publikum begeistern will. Für die passende Stimmung, die nach Fredlmeiers Vorstellungen „anlässlich dessen, was derzeit so alles auf der Welt passiert“, nicht zu sehr lärmend und aufdringlich sein soll, sorgen dabei Künstlergruppen und Marching Bands, die aus dem ganzen Allgäu, Italien und sogar aus Afrika kommen.



Von Ort zu Ort rotierend, sollen sie unter anderem in der Reichenstraße, Schrannen-, Brunnen-, Dreher- und Hutergasse sowie am Schrannenplatz, Brotmarkt und Stadtbrunnen mit Jonglage, Zauberei, Comedy, Pantomime, Theater, Akrobatik, Tanz und Musik für Stimmung sorgen. Währenddessen können es sich die Zuschauer dort beispielsweise auf Bierbänken und Liegestühlen bequem machen, die die laut Tourismuschef Stefan Fredlmeier „mehr als zwei Dutzend Gastronomen“ zum entspannten Genießen des umfangreichen Programms bereitstellen.



Ein Umzug, der am Freitag, 29. Juli, um 18.30 Uhr, am Stadtbrunnen startet, stellt den Auftakt zur Eröffnung des Stadtfests dar, das an diesem Tag ganz im Zeichen alpenländischer Klänge und Trachten steht. Große Augen dürfen die Besucher am selben Abend ab 22.30 Uhr über jede Menge „leuchtende Darbietungen“ machen. Ende der Veranstaltung ist um 23 Uhr.



Hoffen auf Petrus

Am Samstag, 30. Juli, sind die Straßenkünstler dann schon ab 11.30 Uhr in der Altstadt unterwegs, wo sich nicht nur Zauberer und Clowns, sondern auch Stelzenläufer bis 23 Uhr immer wieder an verschiedenen Orten unter das Publikum mischen werden, das zudem durch Jazz-, Pop-, Country-, Samba- und Klassikmusik unterhalten wird. Sie alle dürften dabei hoffen, dass auch Petrus genau wie Fredlmeier, Hartmann und Riegger ein Fan des Stadtfests Füssen ist.



Das komplette Stadtfestprogramm steht ab Mitte Juli auf www.fuessen.de/stadtfest online. Für das leibliche Wohl wollen an beiden Tagen die Füssener Altstadtwirte sorgen.