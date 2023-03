Sterben in Füssen wird teurer

Von: Matthias Matz

Weniger Arbeit für die Hinterbliebenen: Urnenbestattungen werden auch in Füssen immer beliebter. Darauf reagiert die Stadtverwaltung nun mit einer neuen Gebührensatzung. © Matz

Mit einer neuen Friedhofssatzung will die Stadt Veränderungen in der Bestattungskultur Rechnung tragen. Damit einher geht eine Erhöhung der Friedhofsgebühren.

Füssen - Was sich bereits im Januar im Rahmen der Haushaltsberatungen abzeichnete, ist nun amtlich: die Gebühren für die Nutzung der städtischen Friedhöfe in der Augsburger Straße und in Hopfen werden erhöht. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Dabei sprach sich das Gremium ohne Diskussionen für einen Vorschlag der Stadtverwaltung aus. Dieser sieht – zumindest rechnerisch – eine vollständige Deckung der Kosten durch die neuen Gebühren vor. Eine von der Freiburger Beraterfirma Weiher vorgeschlagene Gebührensatzung kommt damit nicht zum Zug. Bei dieser Variante hätte die Stadt 90.000 Euro zuschießen müssen, um die kalkulierten Ausgaben in Höhe von jährlich 475.000 Euro zu decken.

Gemeinsam haben beide Vorschläge, dass sie die klassische Sargbestattung im Familiengrab wieder attraktiver und Urnenbestattung gleichzeitig uninteressanter machen wollen.

Vor Jahren war man angesichts drohender Platznot auf den Friedhöfen noch den umgekehrten Weg gegangen. Im Laufe der Zeit habe sich aber gezeigt, dass mit den günstigen Gebühren für Urnengräber die mit dieser Bestattungsform verbundenen Kosten nicht gedeckt werden können, wie Weiher-Geschäftsführer Stefan Lubowitzki erläuterte.



Künftig soll die Gebühr für ein Urnengrab daher 144 Euro im Jahr statt wie bisher 44 Euro betragen. Die Gebühren für das klassische Doppelgrab mit Sarg werden dagegen von durchschnittlich 200 auf 178 Euro im Jahr gesenkt.

„Vertretbare Erhöhung“

Der auch für die beiden städtischen Friedhöfe zuständige Standesamtsleiter Andreas Rösel bezeichnete vor dem Hintergrund der erforderlichen Haushaltssanierung die von ihm vorgeschlagenen Gebühren als eine „vertretbare und machbare Erhöhung“.

Zudem „werden erstmalig zusätzliche, nur auf Wunsch der Hinterbliebenen entstehende Gebühren erhoben, die bisher der Allgemeinheit zur Last fielen.“ Heißt konkret: für eine aufwändigere Beerdigung oder Grabpflege muss künftig auch mehr bezahlt werden als für weniger aufwändige.



Mit der neuen Gebührensatzung verabschiedete das Kommunalparlament auch eine neue Friedhofssatzung. Mit dieser sollen Veränderungen in der Bestattungskultur und der Rechtsprechung Rechnung getragen werden. So sollen künftig etwa Baumgrabstätten oder Grabstätten mit besonderen baulichen Gestaltungsmöglichkeiten angeboten werden, um besonderen Bestattungswünschen gezielt nachkommen zu können.

Ferner sollen in Zukunft auch muslimische Beerdigungen und Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen möglich sein. Wie Rösel gegenüber dem Kreisboten erklärte, stehe sein Amt deswegen mit Experten in München in Kontakt. Er sei zuversichtlich, muslimische Beerdigungen ab 1. Oktober anbieten zu können. „Muslime sollen hier auch nach dem Tod ihre Heimat finden.“



Eine würdige letzte Ruhe auf den kommunalen Friedhöfen sollen künftig auch die „Sternenkinder“ (früh gestorbene oder totgeborene Babys) erhalten. Die Pflege der Gräber will die Stadt übernehmen. Hinzu kommen weitere zeitgemäße Änderungen. So werden etwa die Mitnahme von Fahrrädern und Hunden erlaubt sein. Bislang wurde das nur toleriert.