Stadtwerke Füssen: „Keine Black Box!“

Von: Matthias Matz

Aus den Füssener Stadtwerken und der Forggenseeschifffahrt soll ein Kommunalunternehmen werden. Das hat jetzt der Stadtrat beschlossen. © Matthias Matz

Aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Füssen soll bis 2025 ein Kommunalunternehmen werden. Doch das schmeckt nicht jedem Stadtrat. Was dafür spricht und was dagegen.

Füssen – Diskutiert wird im Füssener Stadtparlament unterm Strich kaum mehr. Doch nun sorgte ausgerechnet ein Thema für erhöhten Gesprächsbedarf, das auf den ersten Blick nur wenig als Aufreger geeignet zu sein scheint: die Überführung der städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und Forggenseeschifffahrt in ein Kommunalunternehmen (KU).

Diese ist aus Sicht der Stadtverwaltung und des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV) erforderlich, um die Stadtwerke fit für die Zukunft zu machen. Doch einige Ratsmitglieder wollten da nicht mitgehen.

Seit dem 1. Januar 1998 sind die Wasser- und Abwasserversorgung der Stadt sowie die Geschäftsbereiche Abwasserbeseitigung und Parkplätze im städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke zusammengefasst. Auf Empfehlung des BKPV soll zum 1. Januar 2025 aus dem Eigenbetrieb ein Kommunalunternehmen werden, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats erläuterte. Als Vorbild dient dabei Füssen Tourismus- und Marketing (FTM), das bislang einzige KU der Stadt.

Wie der Prozess der Überführung unter Begleitung des BKPV im Detail aussieht, war den Mitgliedern des für die Stadtwerke zuständigen Werkausschusses erst Anfang Juli in nichtöffentlicher Sitzung erläutert worden.

Mit einer Umwandlung in ein KU würden die Stadtwerke künftig – zumindest formal betrachtet - rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch getrennt von der Stadtverwaltung arbeiten und teilweise ins Privatrecht eintauchen. Bislang ist das Unternehmen in die städtische Gebietskörperschaft integriert. Kontrolliert wird es deshalb von Bürgermeister und Werkausschuss des Stadtrats.

Von der Umwandlung in ein KU erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Schnelligkeit und Effizienz, da die Stadtwerke künftig nur noch teilweise dem öffentlichen Recht unterliegen. So müsse ein KU beispielsweise nicht mehr mit Investitionen warten, bis der Haushalt der Stadt genehmigt wurde.

Auch bei Vergabe- und Auftragsverfahren für Baumaßnahmen wie etwa den neuen Hochbehälter oder der Kreditaufnahme könne ein KU schneller und effizienter arbeiten als ein Eigenbetrieb. „Wir sehen das als sehr, sehr großen Vorteil“, sagte dazu Stadtwerke-Leiter Helmut Schauer. „Es ist besser, wenn wir eigenständiger werden.“

Stefan Fredlmeier, Chef von FTM, bezeichnete die geplante Überführung der Stadtwerke in ein KU als „eine aus meiner Sicht sehr sinnvolle Lösung“. „Ein Kommunalunternehmen ist ein finanziell und rechtlich sehr kraftvolles Unternehmen“, betonte er. Das führe aber auch dazu, dass dem künftigen Vorstand deutlich mehr an Verantwortung abverlangt werde als der jetzigen Werkleitung. „Der Vorstand kann sich künftig nicht mehr hinter dem Bürgermeister verstecken.“

Mit Blick auf die für den 1. Januar 2025 geplante Überführung warnte Fredlmeier davor, den Umstrukturierungsprozess zu unterschätzen. „Es ist nicht mehr viel Zeit. Das Unternehmen muss sich komplett neu aufstellen.“

Einige Stadträte äußerten in der anschließenden Diskussion teils erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben. Dr. Martin Metzger (BfF) erklärte, dass es auf die Umsetzung und Kontrolle ankomme, ob ein KU funktioniere oder nicht. Es gebe viele KUs, die jede Menge verbrannt hätten. „KU heißt nicht automatisch mehr Effizienz.“

Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF), gab zu bedenken, dass künftig nicht mehr der Werkausschuss des Stadtrats, sondern ein nichtöffentlich tagender Verwaltungsrat die Stadtwerke kontrolliere. „Wir geben eine Handvoll Kontrollmöglichkeiten aus der Hand“, betonte sie.

Zudem sei zu befürchten, dass durch einen höheren Personal- und Verwaltungsaufwand die Kosten steigen werden. „Ich hätte das gerne länger durchdacht“, appellierte die Fraktionsvorsitzende. Vorteilhaft sei allerdings, dass die Stadtwerke als KU ihre Kredite selbst beschaffen könnten. „Das kann aber auch ein Nachteil sein, da unserer Kontrolle entzogen“, so Fröhlich weiter.

CSU-Stadtrat Dr. Christoph Böhm sah die Überführung ebenfalls kritisch. „Letztlich haftet die Stadt auch – das ist ein Scheinvorteil“, erklärte er mit Blick auf die hohen Verlustausgleichszahlungen, die die Stadt seit Jahren für die Stadtwerke tätigen muss.

Wie Fröhlich befürchtete auch er, dass der Stadtrat die Kontrolle an einen unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitenden Verwaltungsrat abgebe. „Da werden künftig handverlesene Leute drin sitzen“, meinte er. Er als Stadtrat sei aber von den Bürgern gewählt worden, um zu kontrollieren. „Wir leiden nicht an zu viel Kontrolle, sondern an zu wenig.“

Ferner sei davon auszugehen, dass die Wassergebühren um fünf Prozent steigen werden – „bloß, weil wir die Gesellschaftsform ändern.“

Fredlmeier entgegnete, dass eine Kanzlei FTM bei den Jahresabschlüssen und beim Rechnungswesen unterstütze. Zudem prüfe der BKPV jährlich den Jahresabschluss und Satzungsänderungen würden in öffentlichen Sitzungen beraten und beschlossen. Geschäftsbericht und Bilanz seien darüber hinaus für jedermann einsehbar. „Ein Kommunalunternehmen ist keine Black Box!“, betonte er. „Die Bedenken kann ich also nicht ganz teilen.“

Stadtwerke-Leiter Helmut Schauer ergänzte, dass sein Eigenbetrieb bei den Wasserpreisen deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt liege. Die bisher an den Tag gelegte Transparenz werde es auch nach der Überführung in ein KU geben. „Wir wollen die Bürger informieren und nichts verdeckt halten“, unterstrich der Werkleiter.

Kämmerer Thomas Klöpf erinnerte an die alljährlichen hohen Verlustvorträge der Stadtwerke, verursacht vor allem durch das Minus bei den Parkplätzen wie dem auf der Morisse (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich). Das künftige KU müsse deshalb so aufgestellt werden, dass es sich von allein trage und die finanzielle Unterstützung der Stadt nicht mehr benötige. „Eine Umwandlung bedeutet nicht, dass das Unternehmen automatisch wirtschaftlicher ist“, sagte er.

Trotz der geäußerten Bedenken stimmte das Gremium schließlich mit deutlicher Mehrheit für eine Überführung der Stadtwerke in ein KU und beauftragten die Verwaltung, die dafür erforderlichen Schritte einzuleiten. Dagegen stimmten neben Fröhlich, Metzger und Böhm auch Stadtrat Magnus Peresson (UBL).