Füssener Theresienhof: Depot und Mundi schließen

Von: Matthias Matz

Die Depot-Filiale soll Mitte Januar schließen. Anschließend will das Laupheimer Unternehmen Kern die Flächen übernehmen. © Lukas Gerber

Im Theresienhof überschlagen sich die Ereignisse: Jetzt wird bekannt, dass zwei Läden, die von Anfang an dabei waren, demnächst schließen werden.

Füssen – Die Pläne von „KERN Schuhe | Mode | Sport” für den Theresienhof sind offenbar viel weitreichender als bislang bekannt. So will das Laupheimer Unternehmen künftig neben den bisherigen Leerflächen auch die Ladenflächen von Depot und Mode Mundi übernehmen. Beide Geschäfte schließen demnächst, wie großflächige Hinweisschilder auf den Fluren verraten. Damit verbleiben künftig noch Kern sowie die Bestandsmieter REWE, Ihle und Rossmann im Theresienhof.

Erst Mitte Dezember hatte das Laupheimer Familienunternehmen Peter Kern Schuhhandel e.K. gegenüber dem Kreisboten bekannt gegeben, neuer Hauptmieter im Theresienhof zu werden. Unter der Marke „KERN Schuhe | Mode | Sport” wollen die Oberschwaben auf den bisherigen Leerflächen im Erd- und Obergeschoss – wo einst dass Textilunternehmen Miller & Monroe und die Friseurkette Klier ihre Waren und Dienstleistungen anboten – ein „Flagship-Store” eröffnen. „Unter dem Namen ‚KERN Schuhe | Mode | Sport‘ wird ab dem Frühjahr 2023 auf ca. 1.600 qm eine Schuh-, Mode- und Sportwelt mit etablierten Marken für die ganze Familie entstehen”, teilte das Unternehmen seinerzeit auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Doch offenbar gehen die Pläne deutlich über das bisher bekannt gewordene hinaus. So wird Kern auch die Flächen von Depot im Erdgeschoss und Mode Mundi im Obergeschoss übernehmen, die demnächst schließen werden. Das bestätigte der Eigentümer des Theresienhofs, die Oberstdorfer Geiger-Gruppe, auf Anfrage. „Somit wird den Kunden des Theresienhofs ab dem Frühjahr auch in diesen zusätzlich freiwerdenden Flächen ein attraktives Sortiment geboten”, teilte Roland Hörmann, Leiter Marketing und Kommunikation bei Geiger, dazu mit.



Ausverkauf läuft

Tatsächlich laufen sowohl bei Depot als auch bei Mode Mundi bereits der Ausverkauf. „Wir schließen zum 31. Januar“, bestätigte Johanna Mundi, Inhaberin des von Mode Mundi, auf Anfrage unserer Zeitung. Seit Eröffnung des Theresienhofs im Frühling 2014 Jahren betreibt sie die Filiale im Theresienhof.

Im Zuge der Corona-Krise mit ihren Einschränkungen für den Einzelhandel machte sie daraus schließlich ein Outlet-Store. Doch auch damit ist nun Schluss. „Die Frequenz im Theresienhof hat in letzter Zeit sehr abgenommen”, begründet Mundi die Schließung des Ladens und die Kündigung des Mietvertrags. Künftig will sie sich wieder voll auf das bereits seit fast 40 Jahren bestehende Hauptgeschäft in der Ritterstraße 12 konzentrieren.



Kaum Auskünfte

Wortkarger ist man dagegen bei Depot. Zu einer ersten Anfrage des Kreisboten mit acht detaillierten Fragen kurz vor Weihnachten wollte sich das Unternehmen zunächst nicht äußern. Selbst den Schließungstermin 14. Januar wollte das unterfränkische Unternehmen nicht bestätigen. Wie Julia Kopaunik, Pressesprecherin der Geiger Gruppe, mitteilte, hat sich die Schließung der Depot-Filiale aber offenbar bereits seit geraumer Zeit abgezeichnet. „Vermieterseitig war man schon seit einiger Zeit im Austausch mit Depot und konnte sich daher auf die Entwicklung entsprechend einstellen.” Angaben zu den Gründen machte sie aber keine und verwies an Depot.



Auch auf Fragen zur Situation der Mitarbeiter – die Gerüchten zufolge zunächst von dem Unternehmen selbst gar nicht über die geplante Schließung informiert worden sein sollen – antwortete Depot nur ausweichend oder gar nicht. „Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Depot einen enormen Stellenwert haben, werden die einzelnen Mitarbeiter grundsätzlich über interne Entscheidungen, sei es in der Zentrale selbst oder in den einzelnen Filialen, von Depot umgehend informiert”, ließ die Firma dazu lediglich über eine Düsseldorfer Kommunikationsagentur mitteilen.



Bei der Oberstdorfer Geiger-Gruppe ist man vom Standort Theresienhof weiterhin überzeugt. „Die Entwicklung im Theresienhof und das Engagement von Kern sowie der Bestandsmieter Ihle, REWE und Rossmann belegen die hohe Attraktivität vom Standort für Füssen, auswärtige Besucher und der Region”, erklärte dazu Geiger-Sprecherin Julia Kopaunik. Eigentümerseits bedeute das ein klares Bekenntnis zum Standort Füssen