Füssener Volksfest: Nach fünf Schlägen hieß es „O´zapft is`!“

Von: Alexander Berndt

Teilen

Ein erstes „Prost“: Michael Karl (v. l.), Bernd Noli, Bruno Noli und Maximilian Eichstetter stießen auf den gelungenen Start des Volksfests an. © Alexander Berndt

Bürgermeister Maximilian Eichstetter eröffnete am Mittwochabend das traditionelle Füssener Volksfest. Dort gibt es heuer anstatt eines Festzelts einen Biergarten.

Füssen - Im wahrsten Sinne einen Nachschlag musste der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter am Mittwochabend bei der feierlichen Eröffnung des Volksfestes tätigen. Dieses dauert heuer bis zum 18. Juni und präsentiert sich dabei anstatt mit einem Festzelt mit einem Biergarten.

In dem kühlten sich einige Besucher schon an einer Maß ab, bevor der am Schrannenplatz in der Altstadt gestartete und von einer Abordnung der „Harmoniemusik“ angeführte Festzug den Festplatz an der Kemptener Straße erreichte. Zahlreiche Besucher vergnügten sich darüber hinaus bereits an mehreren Fahrgeschäften und Schaustellerbuben, wo sie beim Autoscooter oder am Schießstand ihren Spaß hatten. Währenddessen ließen sich andere beispielsweise eine Currywurst mit Pommes oder ein Hendl oder Zuckerwatte schmecken.

Ganz offiziell eröffnet wurde das Fest dann, nachdem die „Harmoniemusik“ bei bestem Biergartenwetter mit zünftigen Klängen für angemessene Volksfeststimmung gesorgt hatte. Um kurz vor 19 Uhr war es dann endlich soweit und Bürgermeister Eichstetter verkündete: „O´zapft is`!“

Stellte seine Schlagkraft unter Beweis: Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter beim offiziellen Anstich. © Alexander Berndt

Beim traditionellen Anstich des ersten 30-Liter-Fasses mit dem goldgelben Gerstensaft hatte er indes nicht ganz leichtes Spiel gehabt, da es dabei ein „Gummiproblem“ mit der Dichtung des Zapfhahnes gegeben hatte. So musste das Stadtoberhaupt mit einem Schlegel, dessen geringe Größe von manchem Biergartengast mit einem spöttischen Kommentar bedacht wurde, insgesamt fünfmal auf den Zapfhahn klopfen, bis dieser sicher am Fass befestigt war und Eichstetter die ersten Krüge füllen konnte.

Hoffen auf gutes Wetter

Seinem Wunsch nach „eineinhalb wunderbaren Wochen und weiterhin so ein Wetter“ dürften sich dabei wohl nicht nur Volksfestveranstalter Bruno Noli und seine Familie sowie Biergartenchef Michael Karl angeschlossen haben. Sei doch das Wetter heuer bereits „lang genug schlecht“ gewesen, wie Noli befand und erklärte, dass er diesbezüglich jetzt aber optimistisch sei.

Schönes Wetter dürfte denn auch dem weiteren Unterhaltungsprogramm, mit dem das Volksfest heuer aufwartet, zugute kommen. Demzufolge findet unter anderem eine Italo Night mit „Salvatore e Rosario“ und eine Hüttengaudi mit „DJ Robbi“ statt, während am Mittwoch, 14. Juni, der Familientag mit ermäßigten Preisen lockt und am Freitag, 16. Juni, eine 80er- und 90er-Party mit „DJane Rose“ steigt.

Bereits am Dienstag, 13. Juni, lockt das „Füssener Miteinand – Kaffee und Kuchen mit dem Ersten Bürgermeisters Maximilian Eichstetter“ ab 14 Uhr. Am Donnerstag, 15. Juni, findet ab 19 Uhr der Tag der Betriebe und Vereine statt. Betriebe und Vereine können Tische bei Anja Karl reservieren (a.karl@hotmail.com bzw. 0178/ 29 75 59 9).