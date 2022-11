Füssener Weidach-Turnhalle: Vereinbarung sorgt für Diskussionen

Von: Matthias Matz

Eine umfangreiche Mannschaft ist notwendig, um den Sportbetrieb der TSG Füssen zu gewährleisten. Geleitet wird der Verein von der Vorsitzenden Gerda Bechteler und ihrem Stellvertreter Dietmar Sulger (6. und 7. von rechts). © ed

Um den neuen Vertrag mit der Stadt für die Nutzung der Weidach-Halle drehte sich jetzt die Jahresversammlung der TSG Füssen. Die hat klare Forderungen an die Stadt.

Füssen – Die neuen Voraussetzungen, die durch die Kündigung des Pachtvertrags der Weidach-Turnhalle durch die Stadt Mitte des Jahres entstanden sind, waren Gegenstand der Diskussionen bei der Mitgliederversammlung der TSG Füssen im Hotel „Hirsch“. Denn ab dem 1. Januar ist der Sportverein nicht mehr Pächter, sondern nur noch Nutzer der Halle. Die Nutzungsvereinbarung endet am 31. Dezember 2027.



Im Oktober dieses Jahres wurde eine von der Stadt vorgelegte Nutzungsvereinbarung besprochen und noch in einigen Punkten ergänzt. Da die Weidach-Turnhalle nun Teil des städtischen Sportparks ist, wies TSG-Vorsitzende Gerda Bechteler darauf hin, dass die TSG über eine Geräteausstattung im Wert von rund 150.000 Euro verfüge.

Weil künftig verschiedene Vereine und Gruppierungen Zutritt zur Halle haben werden, müsse aber gewährleistet werden, dass diese Geräte sicher untergebracht werden können. Es sei daher sinnvoll, wenn nur der Bürgermeister und die TSG über einen Schlüssel verfügen würden, so Bechteler weiter.



Nach längerer Diskussion beschloss die Versammlung , dass zusätzlich in der Nutzungsvereinbarung mit der Stadt der Stundenplan der TSG als Gegenstand des Vertrages garantiert sein muss und die Stadtverwaltung dafür Sorge zu tragen hat, dass nach Nutzung Dritter die Halle und alle Nebenräume noch in vertragsgemäßen Zustand sind. Dasselbe gilt für de Zustand der Geräte und Matten, der bei Vertragsabschluss festgehalten werden soll und dass bei möglichen Beschädigungen die Stadt die Kosten etwaiger Reparaturen sicher stellt.



Breites Angebot

Die Ausführungen der jeweiligen Abteilungsleiter zu Beginn der Versammlung zeigten, welch hohen Stellenwert der Sport und die TSG in der Allgemeinheit hat. Von der Leichtathletik über Volleyball bis hin zum Fecht- und Schwimmsport bietet die TSG eine bunte Palette an Möglichkeiten. Zwar hatte die Corona-Krise den Sportbetrieb stark eingeschränkt, aber nach dem Motto „a bisserl was geht immer“ wurde trotzdem Sport getrieben, wenn auch nur auf Sparflamme.



Beitrag steigt deutlich

Zwei von der Vorstandschaft vorgeschlagene Änderungen fanden die Zustimmung der Anwesenden: so wurde beschlossen, dass aufgrund der neuen Gegebenheiten die Hallengebühr für alle aktiven Mitglieder von bisher zehn auf 30 Euro erhöht wird, um das Nutzungsentgelt von jährlich 6000 Euro finanzieren zu können. Der Empfehlung des Vorstands, die Unterstützung der Abteilungsleiter durch Helfer mit einem reduzierten Beitrag von 20 Euro zu honorieren, stimmte die Versammlung ebenfalls zu.

