Füssens Bürgermeister Eichstetter gratuliert Ehepaar Müller zum 50-jährigen Ehejubiläum

Blumen, Wein und eine Karte überbrachte der Bürgermeister der Stadt Füssen, Maximilian Eichstetter (rechts) an Marianne und Albert Müller zu ihrem 50-jährigen Ehejubiläum. © Stadt Füssen

Füssen - Gemeinsam durch dick und dünn: Marianne und Albert Müller haben jetzt 50 Jahre Ehe gefeiert. Dazu gratulierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU).

Der Bürgermeister besuchte die beiden anlässlich ihres Festtages mit einem Strauß Blumen, einer Flasche Wein und einer Glückwunschkarte.

Im Juni 1969 haben sich die beiden durch einen Bekannten am Festplatz kennengelernt und drei Jahre später geheiratet. Nachdem Alberts Eltern die Saloberalm zehn Jahre betrieben hatten, haben sich die Müllers dazu entschieden, ab 1979 die Alm zu übernehmen. Neben der Alm betrieben sie zwischenzeitlich auch ein Fuhrunternehmen und eine Landwirtschaft. Zusammen haben die beiden zwei Kinder, mit denen sie auf der Alm gelebt haben.

„Es war nicht immer einfach“, sagt Marianne Müller. „Wenn ich daran denke, wie es im Winter war, die Kinder runter von der Alm in die Schule zu bringen und auch zwischenzeitlich zu sechst in der kleinen Hütte zu leben.“ Ab 1985 bewirtschafteten Albert und Marianne Müller die von ihnen neu erbaute Alm, 28 Jahre bewirteten sie die Gäste.

Zusätzlich hatte Albert Müller 38 Jahre lang die Weidefläche auf der Saloberalm von der Stadt Füssen gepachtet und die Tätigkeit als Hirte ausgeübt. Durch die Bewirtung vieler tausend Menschen sind im Laufe der Jahre viele Freundschaften entstanden. Insgesamt sind sie für die Zeit, die sie auf der Alm verbracht haben, sehr dankbar.

Gemeinsam haben die beiden ihre Zeit schon in einigen Urlauben genossen, um vom Alltag auf der Alm abzuschalten. Egal ob mit dem Flugzeug oder mit ihrem Wohnmobil: Die Müllers haben Orte in Kalabrien, Österreich, Schweiz und in Deutschland bereist.