Fulminantes Finale der Füssener Kaisersaalkonzerte

Von: Alexander Berndt

Teilen

„Brava!“: Laura Lootens präsentierte kürzlich im Kaisersaal ihre große Virtuosität. © Alexander Berndt

Die junge Gitarristin Laura Lootens entzückt das Publiukm beim letzten Kaisersaalkonzert dieser Saison mit dem Titel „Spain meets Italy“

Füssen - Mit einem fulminanten Auftritt von Laura Lootens haben die diesjährigen Füssener Kaisersaalkonzerte kürzlich ihren großartig abgerundeten Abschluss gefunden. Lootens´ glänzende Vorstellung mit dem Titel „Spain meets Italy“ machte dabei gleichzeitig schon mal Appetit auf das Ende August in der Lechstadt beginnende Kammermusik-Festival „Vielsaitig“.

Während die im Ostallgäu aufgewachsene, erst 24 Jahre alte deutsch-belgische Künstlerin das Publikum im vollbesetzten Kaisersaal so von der ersten Minute des ungefähr eineinhalb Stunden langen Konzerts an ganz in ihren Bann zog, zog sie bei ihrer Darbietung zudem vermutlich alle Register ihres immensen musikalischen Könnens.

Mit vollendeter Beherrschung ihres Instruments präsentierte sie den manchmal sogar zwischen einzelnen Stücken entzückte „Bravo“-Rufe ausstoßenden Konzertbesuchern dabei darüber hinaus einen interessanten Vergleich zwischen den Gitarrenklängen von spanischen sowie italienischen Komponisten.

So stand der erste Teil des Abends ganz im Zeichen von Stücken aus der Feder von Joaquim Malats, Isaac Albéniz, David del Puerto und Joaquin Rodrigo. Deren „Serenata española“ (Malats), zwei Sätze aus der „Suite española“ ((Albéniz), „Poema de la bahía“ (del Puerto) und „Invocation y Danza“ (Rodrigo) unterstrichen deutlich die große Tradition, die das Gitarrenspiel auf der iberischen Halbinsel besitzt.

Infolgedessen wurden darin immer wieder Anklänge an den Flamenco hörbar, die Lootens entsprechend temperamentvoll und „rassig“ vortrug. Mit zarter Sensibilität bewies die junge Meisterin aber ebenso, von welch breiter Variabilität ihr berührendes Spiel geprägt ist, mit dem sie andererseits auch eher träumerische Tonpassagen formvollendet zu Gehör brachte, so dass die Zuhörer ihr zur Pause bereits frenetischen Beifall spendeten.

Dies änderte sich auch nach dem letzten Stück des offiziellen Programms, dem „Capriccio diabolico“ von Mario Castelnuovo-Tedesco nicht. Servierte Lootens damit doch ein furioses Finale, nachdem sie vor allem mit Niccolò Paganinis „Grande Sonate“ den im Vergleich zum spanischen allgemein etwas lieblicher, milder und heiterer klingenden italienischen Gitarrenstil verdeutlicht hatte.

Dazwischen hatte Lootens aber außerdem mit „Due Canzoni Lidie“ von Nuccio D´Angelo nicht nur noch einmal ihre atemberaubende Virtuosität unter Beweis gestellt, sondern das Auditorium mit diesem sehr experimentellen und phasenweise mystischen Stück in famoser und mitreißender Manier wohl auch ein bisschen zum Staunen über die melodischen Ausdrucksmöglichkeiten von Gitarrenmusik gebracht.

Wen wundert´s, dass sie anschließend noch zu einer heftig gewünschten Zugabe aufgefordert wurde?