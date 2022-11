„Ohne Freunde geht es nicht“

Von: Riccarda Gschwend

Dušan Lepoša kann inzwischen schon einige Stunden im Rollstuhl sitzen. Michael Dodl sorgt dafür, dass sein Freund an die frische Luft kommt. © privat

Dušan Lepoša ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt. Jetzt sammeln seine Freunde Spenden, um weitere medizinische Behandlungen zu ermöglichen.

Füssen/Landkreis – „Ja, es geht gut. Ich kann schon ein paar Stunden im Rollstuhl sitzen“, antwortet Dušan Lepoša auf die Frage, wie es ihm gehe. Sein Freund Michael Dodl hat ihn warm eingepackt und vors Klinikgebäude geschoben. Für Dušan ist das ein großer Fortschritt: Noch vor kurzem musste er beatmet werden, konnte nicht sprechen. Denn seit einem Unfall im Juli dieses Jahres beim Mountainbiken in der Französischen Schweiz ist er gelähmt.



Dušan erinnert sich noch an den Unfall. „An diesem Tag war alles super“, erzählt er. Mit Freunden war der 43-jährige gebürtige Slowene ins Bikepark-Gebiet „Portes du Soleil“ gefahren, um Spaß zu haben. Er sei in Topform gewesen, erzählt Dušan, und auch das Wetter war ideal. Doch dann passierte es: „Ich bin nach einem Sprung auf dem Kopf gelandet.“ Für wenige Sekunden sei er bewusstlos gewesen, dann habe er alles mitbekommen. Das Warten auf den Hubschrauber, das Verharren im bewegungsunfähigen Körper. Später im Krankenhaus wurde festgestellt, dass er sich den fünften Halswirbel gebrochen hatte. Es folgten zwei Operationen. Inzwischen geht es in kleinen Schritten aufwärts.

Krankentransport war Herausforderung

„Dušan kann inzwischen den Kopf selber stabilisieren und den rechten Arm bewegen“, erklärt Michael Dodl. Der Füssener war beim Ausflug in den Bikepark dabei und steht seinem Freund seitdem zur Seite. Dabei gab es auch große Hürden zu überwinden. „Eine Herausforderung war es, den Krankentransport aus der Schweiz nach Füssen zu organisieren“, erinnert sich Michael Dodl. Zehn Stunden habe die Fahrt gedauert. Das Problem sei außerdem, dass die Krankenkasse nicht alle Kosten für die Behandlung übernehme. Und die Unfallversicherung greift nicht, weil Mountainbiken als Risikosportart gilt.



Aus diesem Grund haben Dušans Freunde auch eine Fundraising-Aktion ins Leben gerufen, um für die weitere medizinische Behandlung zu sammeln. Finanziert werden soll eventuell eine Stammzellentherapie. „Meine Frau ist Orthopädin und berichtet immer wieder von Leuten, die gute Fortschritte mit dieser Therapie gemacht haben“, erzählt Dodl.



Dušan ist dankbar für die Unterstützung. „Ohne Freunde geht es nicht“, sagt er. „Ich bin sehr froh, dass sie mir helfen.“ Mit seiner Familie, die in Slowenien lebt, hat er zwar Kontakt – aber sie ist weit weg. Umso mehr freut sich der 43-Jährige jetzt auf den anstehenden Besuch seiner Mutter. Ins Allgäu kam er übrigens vor sieben Jahren berufsbedingt. Dem Elektroinstallateur gefiel es so gut, dass er in Füssen blieb. Vor vier oder fünf Jahren lernte er Michael beim Biken kennen. „Daraus ist eine dicke Freundschaft entstanden“, erzählt dieser.



Froh über Fortschritte

Dass man beim Mountainbiken ein gewisses Risiko eingeht, ist Dušan natürlich bewusst. „So ein Sturz, das kann einfach passieren“, sagt er. Er hadert deshalb auch nicht mit seinem Schicksal, sondern arbeitet aktiv an seiner Genesung. Der Tag ist ausgefüllt mit Therapien. „Ich will das Beste draus machen“, meint Dušan. „Ändern kann man es nicht mehr.“ Er ist froh, dass es in kleinen Schritten vorwärts geht – und dass es seiner Lunge langsam besser geht. Denn eine Lungenentzündung hatte ihn viel Kraft gekostet.



Michael Dodl, seine Frau Jenny und weitere Freunde haben nun das Ziel, insgesamt 60.000 Euro zu sammeln. Über 20.000 Euro sind schon zusammengekommen. „Dušan steht noch ein langer und anstrengender Weg bevor“, ist sich Dodl sicher. „Deshalb sagen wir ein großes Danke an alle, die schon gespendet haben. Denn treffen kann es jeden.“

Den Link zur Spendenaktion gibt es hier: https://gf.me/v/c/5ft6/fsdnp-querschnittlhmung-back-to-life.