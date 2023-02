Funken in Nesselwang: Wind erschwert Abbrennen

Teilen

Der heftige Wind erschwerte das Abbrennen des Funkenfeuers am Sonntag in Nesselwang. © Hoellisch

Pünktlich zur Rückkehr des Winters wurden am Wochenende vielerorts die traditionellen Funkenfeuer entzündet. So auch in Nesselwang, wo sich hunderte Zuschauer versammelt hatten.

Nesselwang - Nach der Rückkehr des Winters in den letzten Tagen wurden am ersten Sonntag der Fastenzeit traditionell wieder die Funkenfeuer entzündet. Auch in Nesselwang hinter dem Explorer-Hotel errichteten die Oldiefreunde wieder das weithin sichtbare Symbol für das anstehende Ende der kalten und dunklen Jahreszeit. Trotz zum Teil heftigen Windes und Schneetreibens fanden sich am Abend wieder mehrere hundert Einheimische und Gäste bei Glühwein, Punsch, Würstle und den Funkekiachle ein.

Christian Wohlfahrt vom organisierenden Verein entzündete mit einbrechender Dunkelheit den knapp acht Meter hohen Holzstoß. Die zahlreichen Zuschauer warteten gebannt auf das Abbrennen der „Hexe“, welche den Winter und damit die dunkle Jahreszeit symbolisiert. Der heftige Wind machte ein gleichmäßiges Abbrennen schwer. „Jetzt haben wir’s bis Mitte des Jahres kalt“, so ein Nesselwanger nachdem die „Funkenhexe“ außerhalb der Flammen mit ihrer Stange umgekippt war. „Ich hol mir gleich morgen neue Ski“, meinte er dann noch schmunzelnd.

Brauch wurde wiederbelebt

Vermutlich stammt der Brauch noch aus einer vorchristlichen Zeit. Eine ganze Zeit schien er in der Ostallgäuer Marktgemeinde fast in Vergessenheit zu geraten, wurde dann aber von den Vereinsmitgliedern wiederbelebt und seither regelmäßig durchgeführt. Sehr zur Freude der zahlreichen Einheimischen und Gäste. In Nesselwang hatten zum Teil auch schon einzelne Ortsteile ihre eigenen Funken.

Und das eine oder andere Mal wurde der Funken auch genutzt um nicht mehr gebrauchten Hausrat wie alte Matratzen oder Traktorreifen zu entsorgen. „Das kann sich heute keiner mehr erlauben“, so ein Vereinsmitglied. Auch die Diskussion um die Symbolik der Hexe stößt bei vielen Besuchern in Nesselwang auf Unverständnis. „Unsere alten Traditionen werden zu Tode diskutiert und reglementiert“, war zu hören. (hoe)