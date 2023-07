Fußgänger bringt Radfahrer auf dem Hopfenseerundweg zu Fall

Am Hopfensee soll Ein Fußgänger am Sonntagmorgen einen Radfahrer zu Sturz gebracht haben.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Am frühen Sonntagmorgen soll ein Fußgänger mit vier Hunden auf dem Hopfenseerundweg einen Radfahrer zu Fall gebracht haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Füssen - Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen ereignete: Demnach befuhr gegen 6 Uhr ein Urlauber mit seinem Fahrrad auf dem Hopfenseerundweg in Richtung Füssen als ihm etwa auf Höhe des Spielplatzes am Campingplatz ein Mann entgegentrat, der vier kleine Mischlingshunde mit sich führte. Der etwa 50-Jährige stellte sich laut Bericht dem Radfahrer in den Weg, so dass der Radler zu Sturz kam. Dabei verletzte er sich leicht.

Der Fußgänger entfernte sich anschließend, ohne gegenüber dem Verletzten seine Personalien anzugeben.

Die Polizeiinspektion Füssen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08362/91 230 zu melden. Der Fußgänger soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein, hat kurze, blonde Haare, normale Statur, keinen Bart und trug keine Brille.

Markant war, dass der Fußgänger vier Hunde mit sich geführt hat. Bei den Hunden handelte es sich um ca. 40 cm große Mischlinge mit längerem weiß-braunem Fell.