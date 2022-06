Polizei richtet Bürgertelefon ein

G7-Gipfel: Bundespolizei kontrolliert Grenzverkehr auch zwischen Füssen und dem Außerfern

Von: Katharina Knoll

Teilen

Im Zuge des G7-Gipfels im Schloss Elmau kontrolliert die Bundespolizei bis 3. Juli die deutschen Grenzen. © Bundespolizei“

Füssen – Der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Elmau wird auch Auswirkungen auf den Verkehr zwischen Füssen und dem Außerfern haben. Denn bis Sonntag, 3. Juli, kommt es an den deutschen Schengen-Binnengrenzen zu vorübergehenden Grenzkontrollen. Das gibt jetzt das Bundesinnenministerium und die Bundespolizeidirektion München bekannt.

Die Grenzkontrollen werden demnach abhängig von der Lage örtlich und zeitlich flexibel, an den deutschen land-, luft- und seeseitigen Schengen-Binnengrenzen stattfinden. Für die Bundespolizei in Bayern handelt es sich um den größten Einsatz seit Jahren. Die Beamten werden insbesondere im südbayrischen Raum präsent sein. Sie werden dabei aber nicht nur den grenzüberschreitenden Straßenverkehr oder das Schienennetz in Bayern im Blick haben, sondern auch auf die sogenannte Grüne Grenze. Auch auf die Flugverbindungen am Flughafen München achten die Beamten.

Grenzgänger müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen

Das bedeutet, dass Ostallgäuer und Außerferner, die den Grenzübergang an der Ziegelwies, an der A7 oder zwischen Vils und Pfronten passieren möchten, mit Polizeikontrollen und Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen müssen. Außerdem sollten sie an ihren Reisepass oder Personalausweis denken. Denn den muss man beim Überqueren der Grenze dabei haben. Mit den Grenzkontrollen möchte das Bundesinnenministerium verhindern, dass potentielle Gewalttäter in das Bundesgebiet einreisen.



Denn von Sonntag, 26. Juni, bis Dienstag, 28. Juni, treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen, um sich über ihre Positionen zu globalen und politischen Themen auszutauschen und abzustimmen. Auch wenn die Beschlüsse nicht rechtsverbindlich sind, haben sie doch einen Einfluss auf das Weltgeschehen.

Polizei richtet Bürgertelefon ein

Wer Fragen im Zusammenhang mit dem Gipfeltreffen hat, kann sich direkt an die Polizei wenden. Denn die bayrische Landespolizei hat ein kostenfreies Bürgertelefon ins Leben gerufen, an dem sich auch die Bundespolizei beteiligt. Aus Deutschland ist die Hotline erreichbar unter der Telefonnummer 0800/ 77 66 330. Für Anfragen aus Österreich steht die Rufnummer 00800( 77 66 33 00 zur Verfügung.

„Nutzen Sie diese für alle Anliegen und Fragen, die Sie an uns haben“, so das Angebot des Präsidenten der Bundespolizeidirektion München, Dr. Karl-Heinz Blümel.

„Wir werden alles dafür tun, die Beeinträchtigungen der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten“, versicherte Dr. Blümel bei der Pressekonferenz der Bundespolizei am Grenzübergang Griesen.