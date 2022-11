Gästeschießen in Pfronten: Gold für den Kleinsten

Von: Matthias Matz

Besonders die Kinder freuten sich über ihre Medaillen. Luis Fischer (vorne rechts) erkämpfte sich prompt den ersten Platz. Doch auch den Erwachsenen machte der Wettkampf an der Schießanlage in Niederried Spaß. © Baisch

Pfronten – Die 2. Kompanie des Gebirgs-Aufklärungs-Bataillons 230 aus Füssen, unter der Leitung von Stabsfeldwebel Mirko Bertl, richtete vor kurzem ein Gästeschießen für die befreundeten Reservisten und Veteranenkameradschaft Pfronten aus.



Nach einer formalen Einweisung der Waffen G 36 Sturmgewehr und Pistole P8, wurde zunächst am Simulator im Fachjargon auch Schießkino genannt, geschossen. In Vierergruppen wurden verschiedene Szenarien eingespielt und die Teilnehmer mussten die Situation blitzschnell erkennen und dann mit den Handfeuerwaffen bekämpfen.



Scharfer Schuss

Eine Woche später wurde es dann ernst und die Mitglieder der Pfrontener Kameradschaft trafen sich auf der Standortschießanlage in Niederried zum scharfen Schuss. Auch für die Kinder der Kameradschaft wurde ein Wettkampf im Armbrustschießen ausgerichtet, was den Kindern sichtlichen Spaß bereitete.



Es gab auch hier Medaillen und Sachpreise, wobei prompt der Kleinste von allen, Luis Fischer, sich den ersten Platz erkämpfte. Über die gewonnene Goldmedaille, hat sich der Bub riesig gefreut. Es folgten auf den Plätzen zwei und drei Anton Bertl und Tamara Voda. Auch die beiden haben sich sehr über die Silber und Bronzemedaille gefreut, schließlich bekommt man so etwas nicht alle Tage.



Bei den Erwachsenen zeigte sich sehr schnell, dass es doch ein Unterschied ist, ob man elektronisch oder im scharfen Schuss übt.



Beim Sturmgewehr G 36 konnte Anton Hartmann mit 93 Ringen den ersten Platz erringen. Platz zwei ging mit 88 Ringen an Michaela Waldmann und Platz drei konnte sich Thomas Klein mit 83 Ringen sichern. Bei der Pistole P8 wurde Dieter Kiessling erster mit 44 Ringen, vor der Zweitplatzierten Michaela Waldmann, die hervorragende 43 Ringe schoss.

Anton Hartmann lag als Dritter mit 42 Ringen ebenfalls nur knapp dahinter. In der Gesamtwertung gewann die Goldmedaille Anton Hartmann, eine hervorragende Silbermedaille ging an Michaela Waldmann und Dieter Kiessling konnte sich den dritten Platz und somit die Bronzemedaille erkämpfen.

Für das leibliche Wohl und die Versorgung der zahlreichen Teilnehmer und Helfer sorgten bei dem Wettkampf in Niederried die beiden Grillmeister der Pfrontener Reservisten Wolfgang Auchtor und Dieter Eckart. Eine rundum gelungene Veranstaltung konnte erfolgreich durchgeführt werden – so lautete das Resümee des Vorsitzenden der Pfrontener Kameradschaft Johann Haug schließlich in seinem Dankeswort an alle Anwesenden.