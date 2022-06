Garten in Lechbruck nimmt am »Tag der offenen Gartentür« teil

Von: Katharina Knoll

Teilen

Anregungen für den eigenen Garten können sich Ostallgäuer am kommenden Sonntag, 26. Juni, beim „Tag der offenen Gartentür” holen. © Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Landkreis – Drei Gärten im Ostallgäu nehmen heuer wieder an der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ teil – in Lechbruck, Aitrang und Frankenhofen (Ortsteil Markt Kaltental). Nach Auskunft des Landratsamtes sind diese am kommenden Sonntag, 26. Juni, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Besucher haben Gelegenheit, sich Anregungen für den eigenen Garten zu holen, Kontakte zu knüpfen und Garten-Erfahrungen auszutauschen.

In Lechbruck öffnet ein liebevoll bepflanztes Hanggrundstück ähnlich einem kleinen Park mit Blick auf den Lechstausee seine Pforten. Hier sind neben einem Pool und zahlreichen Sitzgelegenheiten, viele Sommerblumen, Kübel- und Balkonpflanzen, Rosen, Buchshecken sowie weiteren Stauden zu sehen. Es ist in der Hangstraße 10 zu finden.



Im mittleren Landkreis steht in Aitrang (Thingauer Straße 22) ein Garten mit verschiedensten Lebensbereichen für die Pflanzen bereit. Der große eingewachsene Garten hat unterschiedliche Gestaltungselemente und Gartenräume, wie beispielsweise Schattenbepflanzung, Fassadenbegrünung, Gemüsebeete, Sumpfzone und Staudenbeete, welche die Besitzerin vor etwa 60 Jahren selbst angelegt und gestaltet hat.



Von der Tuffsteinmauer bis zu heimischen Wildsträuchern

Östlich von Kaufbeuren befindet sich im Ortsteil Frankenhofen des Marktes Kaltental der Garten der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Marita Stuber (Bäckergasse 6). Der Garten ist in den vergangenen 40 Jahren entstanden und enthält verschiedene naturnahe Bereiche wie beispielsweise eine Tuffsteinmauer mit Steingartenpflanzen, diverse Kletterpflanzen und Staudenbeete, ein Sumpfbeet, eine Kräuterschnecke, Wildblumen sowie viele verschiedene heimische Wildsträucher und Bäume. Die Zufahrt erfolgt über die Bergstraße.



Alle Gärten sind am Veranstaltungstag ausgeschildert. Sie sind an den grünen Hinweisschildern mit Pfeilen und Logo des Tages der offenen Gartentür sowie den zusätzlichen Stoff-Bannern zu erkennen, die jeweils am Eingang des Gartens aufgehängt werden.



Das Faltblatt aller offenen Gärten in Schwaben ist auf der Internetseite des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege unter www.kv-gartenbauvereine-ostallgaeu.de und auf der Internetseite des Landratsamtes Ostallgäu zu finden. Es ist auch bei allen Gemeindeämtern und bei den Gartenbauvereinen im Landkreis Ostallgäu erhältlich. Den bayernweiten Tag der offenen Gartentür gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren. Er findet immer am letzten Sonntag im Juni statt.