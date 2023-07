Gautrachtenfest in Weißensee: Wolkenbruch beendet Festzug

Die ersten Trachtenvereine des Oberen Lechgaus hatten sich anlässlich des 94. Gautrachtensfestes in Weißensee bereits formiert und in Marsch gesetzt, als Petrus seine Schleusen öffnete und wolkenbruchartiger Regen auf sie herunterprasselte. Da nach einem bangen Blick nach oben keinerlei Änderung zu erwarten war, musste der Festzug leider nach den ersten zehn Vereinen abgebrochen werden. Unter den Betroffenen war auch Ministerpräsident Markus Söder, der mit Landrätin Maria Rita Zinnecker und Füssens Bürgermeister und Schirmherr Maximilian Eichstetter in einer Kutsche saß. Trotz des Regengusses harrten die Zuschauer mit Regenschirmen bewaffnet am Straßenrand lange Zeit bis zum bitteren Ende aus. Ein bitterer Wermutstropfen für den Veranstalter, die „Falkenstoaner Weißensee“, denn der Festzug ist der Höhepunkt eines jeden Gautrachtenfests. (ed)

1 / 89 Die Trachtler ließen sich beim Gautrachtenfest in Weißensee vom heftigen Regen nicht die Laune verderben. © ed(17)/Potjahn(3)/Hegenbarth

