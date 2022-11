Gebührenerhöhungen: Teurer leben in Füssen

Von: Matthias Matz

Die Füssener müssen für viele Leistungen im kommenden Jahr mehr bezahlen. © filmfoto/panthermedia

Die Füssener Bürger müssen im kommenden Jahr zum Teil deutlich höhere Gebühren zahlen. Der Finanzausschuss hat jetzt einige Erhöhungen auf den Weg gebracht.

Füssen – Das bislang vergleichsweise günstige Leben in Füssen wird im kommenden Jahr spürbar teurer. Neben einer Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer hat der Haupt- und Finanzausschuss in der vergangenen Woche eine Erhöhung verschiedener Gebühren beschlossen. Ob es dazu auch tatsächlich kommt, muss allerdings noch der Stadtrat entscheiden.



Geht es zumindest nach den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, werden die Füssener Bürger künftig mehr für die Straßenreinigung zahlen müssen. Hier hat die Stadt in den Jahren 2018 bis 2022 ein Minus von 98.000 Euro verbucht – und das, obwohl eigentlich weder Gewinn noch Verlust gemacht werden dürfen. Das Minus wird bei der Neukalkulation der Gebühren nun ebenso berücksichtigt („Die Bürger müssen quasi nachzahlen”) wie die gestiegenen Betriebskosten und innere Verrechnungen.

Konkret bedeutet dies, dass in der teuersten Reinigungsklasse – hier ist vor allem die Fußgängerzone betroffen – die vierteljährlich fällige Gebühr von 1,75 Euro auf 2,63 Euro pro Straßenfrontmeter steigt. Die Mehrheit der Bürger, die in der zweiten von insgesamt vier Reinigungsklassen lebt, wird dagegen ab dem kommenden Jahr 62 statt 41 Cent pro Straßenfrontkilometer zahlen müssen. Unterm Strich erhofft sich die Stadtverwaltung dadurch Einnahmen in Höhe von 210.000 Euro. Bisher waren es 140.000 Euro. Gegen die Erhöhung stimmte Zweiter Bürgermeister Christian Schneider (Füssen-Land).



Betreuung wird teurer

Erst zum 1. September 2023 müssen Eltern für die Mittagsbetreuung ihrer Kinder in der Grundschule tiefer in die Tasche greifen. Einstimmig sprachen sich die Ausschuss-Mitglieder für eine Erhöhung der Gebühren aus, die sich künftig nach denen des Schulverbandes Seeg ausrichten. So werden für die Mittagsbetreuung von 11 bis 14 Uhr künftig für drei Tage 61 und für vier Tage 71 Euro im Monat fällig. Derzeit kostet die gleiche Leistung 25 Euro. Hinzu kommen noch 30 Euro Materialgeld, das einmalig pro Schuljahr zu zahlen ist.



Für die verlängerte Mittagsbetreuung bis 16.30 Uhr werden Eltern für vier Tage die Woche ab September kommenden Jahres 87 Euro Betreuungsgebühr plus 64,40 Verpflegungsgebühr zahlen müssen. Aktuell sind es für Betreuung und Verpflegung zusammen 105 Euro. Die Gebühren für die Ferienbetreuung sollen ebenfalls steigen – und zwar von 30 Euro (vormittags) auf 50 Euro bzw. 35 Euro (ganztags) auf 85 Euro. Mit der Gebührenerhöhung will die Verwaltung das Defizit in diesem Bereich von 191.000 Euro auf 131.600 Euro senken. Markus Gmeiner von der Stadtverwaltung machte allerdings deutlich, dass man nochmals 100 Prozent auf die neuen Gebühren draufschlagen müsste, damit die Ausgaben gedeckt werden können. „Das ist immer defizitär”, sagte er.



Beitrag steigt

Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF), regte in diesem Zusammenhang an, ehrenamtliche Kräfte für die Betreuung einzusetzen. Sie wisse, dass es Menschen gebe, die sich hier ehrenamtlich engagieren möchten. Gmeiner erklärte dazu, dass der Einsatz solcher Ehrenamtlicher bei der Mittagsbetreuung bis 14 Uhr durchaus denkbar sei. Die meisten Kosten verursache jedoch die verlängerte Mittagsbetreuung am Nachmittag. Und hier seien Fachkräfte gefragt.



Zahlen muss künftig auch mehr, wer vom Tourismus profitiert wie etwa Selbstständige oder Handels- und Kommanditgesellschaften: einstimmig sprach sich der Ausschuss für eine Anhebung des Fremdenverkehrsbeitrags aus. Davon erhofft sich Kämmerer Thomas Klöpf im kommenden Jahr rund eine halbe Million Euro mehr in der Stadtkasse. 2019, also vor der Corona-Krise, zahlten 1076 abgabenpflichtige Betriebe insgesamt 1,35 Millionen Euro. wie die Anhebung konkret aussehen wird, soll allerdings erst im Dezember beraten werden, hieß es dazu im Ausschuss.