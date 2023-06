Geburtstag von Paula Kellner: Eine Institution wird 90

Teilen

Allen Grund zum Feiern: Paula Kellner gemeinsam mit einem ihrer Enkel, Veit Holzmann, und dem Dritten Bürgermeister der Stadt Füssen Wolfgang Bader (rechts). © Stadt Füssen

Viele Füssener kennen Paula Kellner von der „Nähgalerie“ in der Brunnengasse. Noch mit Mitte 80 half sie regelmäßig im Geschäft mit. Nun ist sie 90 Jahre alt geworden.

Füssen – Zünftig ging es kürzlich im Aquila Schloss-Stadl zu. Paula Kellner hatte Freunde und Familie zu ihrem 90. Geburtstag eingeladen. Als die Tochter von Kellner, Eva Holzmann, dem Dritten Bürgermeister der Stadt Füssen Wolfgang Bader (Grüne) ihre Mutter vorstellen wollte, sagte Bader: „Frau Kellner muss man mir nicht vorstellen; sie ist ja eine Füssener Institution!“

Füssener Institution ist sehr passend, immerhin kennen zahlreiche Füssenerinnen und Füssener die Jubilarin von der „Nähgalerie“ in der Brunnengasse. Kellner eröffnete das Geschäft mit 27 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Franz im Jahre 1960 unter dem Namen „Mode Kellner“. 1990 übergab sie das Geschäft an die ältere ihrer beiden Töchter, Dagmar Kellner, die den Betrieb 2004 wiederum an ihre Schwester Eva Holzmann übergab.

„Wir sind sehr beständig“, sagte Holzmann mit einem Augenzwinkern. Holzmann konzentrierte sich bei dem Geschäft mehr und mehr auf Stoffe und Nähzubehör und änderte den Namen von „Mode Kellner“ in „Die Nähgalerie“. Paula Kellner arbeitete noch mit Mitte 80 regelmäßig im Geschäft mit.



Nach dem Besuch der Schule und ihrer Lehre zur Damenschneiderin war Kellner viel herumgekommen. Der Grund dafür war ihr Mann; er war Berufsmusiker und tourte durch Europa und Nordafrika – die Familie nahm er stets mit. Einer ihrer Enkel, Marius Kellner, trat in die Fußstapfen seines Großvaters und gab auf der Feier seiner Großmutter eine Jazz-Darbietung. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgte außerdem das Duo Rudi und John mit Violine und Quetsche.



Die zahlreichen Gratulanten und Gäste konnten Kellner ansehen, wie sehr sie sich über das Fest freute. Kellner hat zwei Töchter, drei Enkel und drei Urenkel.