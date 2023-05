Bund Naturschutz Ostallgäu appelliert auf Mähroboter zu verzichten

Verletzungsgefahr: Besonders in der Dämmerung sind Igel durch Mähroboter gefährdet. © Bund Naturschutz

Die BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren weist auf Gefahren durch Mähroboter hin. Auch Lichtverschmutzung, die sich vor allem auf Insekten auswirkt, ist ein Thema.

Landkreis – Mähroboter sind eine große Gefahr für Igel und andere Kleintiere – darauf weist der Bund Naturschutz (BN), Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren hin. Besonders in der Dämmerung seien Igel gefährdet, da sie sich bei Gefahr einfach einrollen anstatt zu flüchten. Auch andere Tiere wie Lurche und Reptilien werden laut der Mitteilung vom Mähroboter erfasst.

Der Igel gilt als Insektenfresser, vertilgt im Frühjahr und Spätherbst aber auch gerne Regenwürmer und ist somit auch auf unseren Rasenflächen unterwegs. Durchqueren Igel einen von Mährobotern gepflegten Rasen, kann das gefährlich werden. „Igel sind keine Fluchttiere. Nähert sich ein Mähroboter, harren sie aus und warten ab. Einige rollen sich zusammen – doch auch diese Strategie hilft nur großen kräftigen Tieren, die von den Sensoren der automatischen Mäher erkannt werden“, erklärt Josef Kreuzer, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. Kleinere Igel, Lurche und Reptilien werden nicht als Hindernis erkannt und deshalb überrollt, verletzt oder getötet.



Der Bund Naturschutz bittet deshalb alle Igelfreunde: Wer nicht auf den Mähroboter verzichten kann, sollte die Mähzeiten unbedingt auf den Tag verlegen und vorab gründlich kontrollieren, ob Tiere gefährdet sein könnten. Das gilt auch für den Einsatz anderer motorisierter Gartengeräte wie Fadenmäher oder Motorsensen in unübersichtlichen Ecken des Gartens.



Grundsätzlich appelliert der BN an Gartenbesitzer den Rasen etwas wilder zu belassen und im Frühling so spät wie möglich zu mähen. „Wer seinem Rasen Zeit gibt, damit auch die Wildpflanzen wachsen können, deckt zahlreichen Insekten den Tisch. Viele Wildpflanzen blühen nämlich erst im Juni oder Juli. Wenn sie bereits vor ihrer Blühte abgemäht werden, können sie sich weder fortpflanzen noch als Nahrung für Insekten dienen“, so der Vorsitzende.



Kunstlicht schadet

Ein weiteres Thema, worauf die Naturschützer hinweisen, ist die Lichtverschmutzung, die sich ungünstig vor allem auf Insekten auswirken kann. Die in der Energiekrise beschlossene Energiesparverordnung des Bundes ist zum 15. April ausgelaufen, weshalb öffentliche Gebäude in der Dunkelheit teilweise wieder angestrahlt werden dürfen.

Der Bund Naturschutz fordert dennoch die Kommunen auf, zum Schutz von Tieren und Insekten die Beleuchtung weiterhin ausgeschaltet zu lassen. „Nicht nur aus energetischer Sicht ist dies vernünftig und wichtig, auch die Tierwelt profitiert ungemein“, so Robert Gött von der BN-Ortsgruppe Marktoberdorf. „Das künstliche Licht schadet nämlich massiv den Insekten und allen Tieren, die von ihnen leben.“