Die Einnahmen aus dem Betrieb des Alpspitz-Bade-Centers machen einen gehörigen Teil der Einnahmen der Marktgemeinde aus. © Archiv

Nesselwang – Seit 2010 gelingt es der Marktgemeinde kontinuierlich Schulden abzubauen. Dieser Weg soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Von einem Höchststand von rund 10,8 Millionen Euro im Jahr 2012 und einer damit verbundenen Pro-Kopf-Verschuldung von fast 3000 Euro sank die Verschuldung auf 1190 Euro pro Nesselwanger am Ende des vergangenen Jahres (Schuldenstand 4,6 Millionen Euro). In diesem Jahr sollen weitere 773.000 Euro getilgt werden, so dass zum Jahreswechsel die 1000er-Grenze bei der Pro-Kopf-Verschuldung unterschritten wird. Und das bei deutlich steigenden Investitionen gegenüber dem Vorjahr, wie Kämmerer Martin Keller vergangene Woche im Gemeinderat deutlich machte.



Zum 33. Mal stellte er dort den Haushalt der Marktgemeinde vor. Der Verwaltungshaushalt (VerwHH) steigt demnach von 10,8 Millionen Euro in 2021 auf 11,5 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (VermHH) – aus diesem werden die Investitionen getätigt – wächst von 1,9 Millionen Euro in 2021 auf fast 2,84 Millionen Euro.



Bei den Steuereinnahmen wählte der Kämmerer einen konservativen und damit vorsichtigen Ansatz. So plant er mit 1,8 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. „Wir müssen hier eher mit Rückzahlungen an unsere Betriebe rechnen, da jetzt das Jahr 2020 abgerechnet wird – das erste Coronajahr. Hier haben unsere Betriebe in Handel, Gewerbe und Tourismus große Einbußen verzeichnen müssen“, erklärte er.

Aufgrund der guten Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren muss der Markt auch dieses Jahr wieder mehr als zwei Millionen Euro an den Kreis überweisen. Die Schlüsselzuweisung, die die Kommune im Gegenzug erhält, liegt mit 335.348 Euro um 130.000 Euro höher als im vergangenen Jahr.



Die Einnahmen des VerwHH in Höhe von 11,5 Millionen Euro setzen sich zusammen aus den Zuweisungen und sonstigen Einnahmen, die der Markt vom Staat erhält. Dazu gehören etwa die Förderung für die Kindertagesstätten mit 710.00 Euro, die Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer (242.000 Euro) sowie die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.

Hinzu kommen die Entgelte wie die Eintrittsgelder des Alpspitz-Bade-Centers (1,5 Millionen Euro), die Kanal- und Wassergebühren (741.000 Euro), sowie der Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag. Auch die Steuereinnahmen wie Grund- und Gewerbesteuer, die Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer fließen in Höhe von 2,6 Millionen Euro in den VerwHH mit ein. Kalkulatorische Kosten wie innere Verrechnungen, Abschreibungen und Verzinsungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro werden ebenfalls noch mit eingerechnet.



Hohe Personalkosten

Einen großen Posten bei den Ausgaben des VerwHH sind die Personalkosten mit 1,7 Millionen Euro. „Hier haben wir die Tariferhöhungen in Höhe von 1,8 Prozent sowie die Erhöhung des Mindestlohns schon miteinkalkuliert“, erläuterte Keller. Mit 4,2 Millionen schlagen die Sach- und Betriebsausgaben zu Buche. Hier werden der Gebäude- und Fahrzeugunterhalt sowie die Mieten und Pachten mit eingerechnet. Mit einem großen Unsicherheitsfaktor muss der Kämmerer die Energiekosten kalkulieren. „Das Allgäuer Überlandwerk und viele weitere Stromanbieter bieten keine langfristigen Lieferverträge mehr an“, so Keller.



Die Zuschüsse wie an die Kindertagesstätten (1,6 Millionen Euro), den Schulverband, die Kreis- und Gewerbesteuerumlage werden mit vier Millionen Euro angesetzt. Eine Zuführung vom VerwHH an den VermHH inklusive einer Sonderrücklage in Höhe von 40.000 Euro ist mit 329.000 Euro geplant. Weitere kalkulatorische Kosten sind mit 1,4 Millionen Euro angesetzt. Die Gesamtausgaben belaufen sich im VerwHH auf 11,5 Millionen Euro.



Im VermHH wird die Zuführung aus dem VerwHH (329.000 Euro) sowie eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 1,6 Millionen angesetzt. Hiervon sind 200.000 Euro aus den Sonderrücklagen für Investitionen ins Abwasser-Netz geplant. Zuschüsse (320.000 Euro) gibt es von staatlicher Seite beispielsweise für die KiTa am Badeseeweg (207.000 Euro) sowie für die Lüftungsanlage, die derzeit in die Nesselwanger Schule eingebaut wird und für weitere Investitionen in Höhe von insgesamt 829.000 Euro.

Die Gesamtkosten für den Einbau der Lüftungsanlage durch eine Fachfirma belaufen sich auf etwa 400.00 Euro. Die sonstigen Einnahmen betragen 48.000 Euro. Das Gesamtvolumen der Einnahmen beträgt 2,8 Millionen Euro.



An Investitionsausgaben plant die Kommune in diesem Jahr 177.000 Euro im Bereich Wirtschaft und Tourismus. Hier sind 55.000 Euro für das ABC, weitere 72.000 in die touristische Infrastruktur und 12.000 Euro für die Alpspitzhalle und den Kurpark geplant. In Straße, Kanal und Wasser sollen 925.000 Euro investiert werden. Hier ist vor allem der Ausbau der Römerstraße (450.000 Euro) der größte Posten. Aber auch in die Modernisierung der Straßenbeleuchtung sollen rund 40.000 Euro gesteckt werden.



Zur Tilgung von Krediten sind insgesamt 773.000 Euro geplant. Die jährliche Zuführung der Sonderrücklage Abwasser ist mit 40.000 Euro konstant. Die Gesamtausgaben belaufen sich wie die Einnahmen auf die 2,8 Millionen Euro. Eine Deckung der Investitionen durch neue Kredite ist nicht geplant.



Die Rücklagen der Kommune sinken wegen der Entnahme von 1,6 Millionen Euro auf 2,3 Millionen Euro.