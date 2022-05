Gemeinde Pfronten muss neue Schulden machen

Von: Alexander Berndt

Wie viele andere Kommunen auch, wird Pfronten von den Auswirkungen der Corona-Krise gebeutelt. © Alexander Berndt

Pfronten – Kämmerer Alexander Probst hat in seiner Karriere sicherlich schon erfreulichere Haushaltspläne vorgestellt als jetzt den für das laufende Jahr.

Die Kernaussage des Nachfolgers von Brigitte Antretter im Gemeinderat: die Zeit des Schuldenabbaus ist erst einmal vorbei.



Probst sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die diesjährigen Haushaltsdaten auswirken. Vor allem Schulden könnten deshalb vorerst nicht weiter abgebaut werden.



Im einzelnen sieht der nichtsdestotrotz einstimmig vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltsplan 2022 eine Nettoneuverschuldung von rund 4,85 Millionen Euro vor, die den Gesamtschuldenstand bis zum Ende des Jahres auf knapp 11,4 Millionen Euro steigen lassen und eine Erhöhung der Schulden um 74,2 Prozent bedeuten wird. Nach einer fast kontinuierlichen Reduzierung der Verbindlichkeiten der Gemeinde Pfronten in den vergangenen zehn Jahren steigt die Kreditaufnahme damit heuer um beinahe fünf Millionen an und treibt die Pro-Kopf-Verschuldung von 783 Euro auf etwa 1360 Euro.



Vor allem wegen der Corona-Pandemie haben die „Gewerbesteuereinnahmen dramatisch abgenommen“, verdeutlichte Probst einen Teil der Schwierigkeiten, die aber auch durch „erhebliche Risiken“ aufgrund des Krieges in der Ukraine verursacht worden seien. So sei damit zu rechnen, dass diese Einnahmen von 8,9 Millionen im Jahre 2019 auf heuer 4,6 Millionen Euro sinken werden, während die dafür gezahlten staatlichen Ausgleichssummen von einer Million Euro in diesem, 0,8 Millionen Euro im vergangenen und zwei Millionen Euro im Jahr 2020 die Kreisumlage auf 6,02 Millionen Euro steigern.



Die Gemeinde muss bestimmte Investitionen tätigen, daher muss man eine Neuverschuldung in Kauf nehmen.

Die freie Finanzspanne für Investitionen beträgt damit rund 1,25 Millionen Euro, denen geplante Investitionen von mehr als neun Millionen Euro gegenüberstehen. Die größten darunter sind der Straßenbau, das allgemeine Bauwesen sowie Ortsgestaltungsmaßnahmen mit insgesamt gut drei Millionen Euro, gefolgt vom Kanalbau und Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Einrichtungen, für die gut 2,4 Millionen Euro veranschlagt werden.



Nach der Vorstellung des Etats äußerten die Gemeinderäte anschließend relativ wenig Kritik. Immerhin sei man „gut aufgestellt insgesamt“, wie Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) erklärte: „Die Gemeinde muss bestimmte Investitionen tätigen, daher muss man eine Neuverschuldung in Kauf nehmen.“

Die Pflichtaufgaben wolle man trotz einer in allen Bereichen unsicheren zukünftigen Finanzlage „optimistisch angehen“, betonte denn auch Rita Kiechle (Pfrontner Liste), wogegen Peter Scholz (CSU) unterstrich, dass man „jetzt jede Ausgabe genau überdenken“ solle. Das sei man den Bürgern schuldig. Gleichwohl seien wichtige Investitionen notwendig. Man müsse jedoch entscheiden, wo die „Schmerzgrenze für notwendige Investitionen“ liege, sagte er, während sich Peter John (SPD) darüber freute, dass die wichtigen Vorsätze „Sparsamkeit, Sicherheit und Vorsicht“ bei diesem Haushaltsplan eingehalten worden seien.

Die „Schulden insgesamt als nicht so schlimm“ sah Reiner Augsten (Unserpfronten) an, der in diesem Zusammenhang allerdings monierte, dass die Infrastruktur vernachlässigt worden sei. Ihm widersprach Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste), der erklärte, dass „Schuldenabbau im Sinne der Bürger“ sei.