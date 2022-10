Gemeinde Schwangau sucht nach einem Energiekonzept für St. Tosso

Von: Alexander Berndt

Die Zukunft ist offen: Aktuell wird für den Kindergarten St. Tosso nach einem geeigneten Energiekonzept gesucht. © Alexander Berndt

Energieversorgung und -kosten sind derzeit aller Munde. Vor diesem Hintergrund debattierte auch der Gemeinderat über die Versorgung des Kindergartens St. Tosso.

Schwangau – Die Energieversorgung sowie die Preise für Gas, Strom und Heizöl sind derzeit aller Munde. Vor diesem Hintergrund debattierte auch der Schwangauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend über die künftige Energieversorgung des Kindergartens St. Tosso.



„Jetzt gilt es erstmal, die Situation vertiefend zu untersuchen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen“, unterstrich Bürgermeister Stefan Rinke (CSU), was der Gemeinderat des Dorfes der Königsschlösser wenige Sekunden danach einstimmig beschloss. So beauftragte das Gremium das Ingenieurbüro Güttinger aus Kempten einstimmig damit, noch genauer auszuloten, mit welchem Energiekonzept der Kindergarten St. Tosso in Zukunft seinen Betrieb weiterlaufen lassen könnte.



Der Kindergarten St. Tosso neben der Grundschule Schwangau bedarf, wie bereits mehrfach im Kreisboten berichtet, einer dringenden Erweiterung, deren Bauarbeiten derzeit in vollem Gange sind. Da ein dazu passendes Energiekonzept allerdings noch nicht vorhanden ist, hatte die Gemeindeverwaltung dem Kemptener Büro den Auftrag erteilt, sich diesbezügliche Möglichkeiten zu überlegen.

Diese stellte Mitarbeiter Matthias Albrecht den Gemeinderäten am vergangenen Montagabend vor. Albrecht betonte, dass es sich dabei um „grundlegende Gedanken“ handele. Demnach könnten der derzeit noch mit Gas betriebene Kindergarten künftig zum Beispiel mit Holzpellets oder Hackschnitzel beheizt werden. Deren Lagerung sei jedoch im Kindergarten, mit seinem etwas beschränkten Platz schwierig. Albrecht schlug deshalb vor, hierzu auch die benachbarte Grundschule mit ins Boot zu holen.



Ferner habe man sich mit Photovoltaik-Anlagen und Wämepumpen in Kombination mit Solarthermie als mögliche Lösungen für ein Energiekonzept beschäftigt. Die existierende Gastherme könnte indes in Zeiten der Spitzenauslastung genutzt werden, stellte Albrecht klar und empfahl, dass sich die Gemeinde bezüglich der Wirtschaftlichkeit der vorgestellten Alternativen über die Investitionskosten, Verbrauchskosten, Betriebskosten sowie Erlöse Gedanken machen solle.



Im Zuge dessen schlug Klaus Mielich (Freie Wähler) vor: „Wir sollten dieses Thema größer denken.“ Demnach könne man vielleicht den Bau eines „richtigen kleinen Heizkraftwerks“ in Erwägung ziehen, zu dessen Betrieb man heimisches Material wie etwa Hackschnitzel verwenden könne.

Für eine größere Lösung plädierte auch Michael Weisenbach (CSU), der anregte, unter anderem die Grundschule sowie die „Kristall-Therme“ in die Angelegenheit mit einzubinden.