Ein Neuer im Lechbrucker Gemeinderat

Teilen

Bürgermeister Werner Moll (rechts) vereidigt den neuen Gemeinderat Franz Leiß. © Jutta Pyka

Gerade erst 29 Jahre alt, ist Franz Leiß bereits Gemeinderat in Lechbruck. Er rückt für Enno Bremermann (CSU) nach.

Lechbruck – Nach nur zwei Jahren verlässt Enno Bremermann von der CSU den Lechbrucker Gemeinderat. Sein Nachfolger wird der erst 29 Jahre alte Franz Leiß, den Bürgermeister Werner Moll in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vereidigte.



Enno Bremermann (CSU) verlässt aus persönlichen Gründen den Gemeinderat, in dem er seit zwei Jahren Mitglied war. Das Ehepaar Bremermann zieht nach fast 29 Jahren weg aus der Gemeinde, mit der es nach eigenen Angaben viele schöne und wertvolle Erinnerungen verbindet.

Der Umzug falle ihnen schwer, haben sie doch die Umgebung und die Menschen sehr geschätzt. Anlässlich seiner offiziellen Verabschiedung aus dem Gremium in dessen jüngster Sitzung wünschte Bremermann seinem Nachfolger Franz Leiß alles Gute für seine Arbeit im Gemeindeparlament.



Franz Leiß ist 29 Jahre alt und gebürtiger Lechbrucker. Erst kürzlich ist er von München zurück in seine Heimatgemeinde gezogen. In der Landeshauptstadt hat er seine Ausbildung als Bautechniker und Straßenbaumeister mit Erfolg absolviert und freut sich nun, wieder in seinem Heimatort zu leben und hier auch als Nachrücker im Gemeinderat einbringen zu können.



Leiß wird als Nachfolger von Bremermann im Hauptverwaltungsausschusses, im Finanzausschusses und im Rechnungsprüfungsausschusses sitzen. Im Bauausschuss wird er bei Bedarf Markus Riedle vertreten.

Jutta Pyka