Grünes Licht für Haus und Praxis am Lokschuppen

Am alten Lokschuppen soll ein Wohnhaus und eine Praxis entstehen. © Berndt

Der Gemeinderat Pfronten hat zum dritten Mal die Aufstellung eines Bebauungsplans am alten Lokschuppen beschlossen. Dort soll ein Wohnhaus mit Arztpraxis entstehen.

Pfronten – Der Gemeinderat Pfronten hat zum dritten Mal die Aufstellung eines Bebauungsplans am alten Lokschuppen in Pfronten-Ried beschlossen. In unmittelbarer Nähe des Lokschuppens soll ein Wohnhaus mit Arztpraxis entstehen.

Aller guten Dinge sind drei, kann man da nur sagen. Nachdem nämlich seit dem Jahr 2004 bereits zwei Bebauungspläne aufgestellt worden waren, die die bauliche Entwicklung des Gebietes am Bahnhof Pfronten-Ried regeln sollten, versucht man es nun ein drittes Mal. Demzufolge hat der Gemeinderat Pfronten bei seiner jüngsten Sitzung unter dem Vorsitz von Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) mit einem Stimmenverhältnis von 12:4 die Aufstellung eines neuerlichen Bebauungsplans, und zwar Nummer 64 „Pfronten-Ried/Bahnhofsareal-Ost“, beschlossen.



Unter Denkmalschutz

Im Zuge von dessen Umsetzung soll dort in unmittelbarer Nähe eines alten Lokschuppens ein Wohnhaus mit einer Gemeinschaftsarztpraxis errichtet werden. Und während damit darüber hinaus die Erhaltung des Wohnteils des unter Denkmalschutz stehenden Lokschuppens für eine Wohnnutzung festgelegt werden soll, gab der Gemeinderat nun auch sein Einverständnis dafür, das am 17. Dezember 2009 eingeleitete Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nummer 45 „Pfronten-Ried/Bahnhof“ einzustellen. (lex)