Digitales Entwicklungskonzept: Warten auf die Förderung

Gemeinderat Schwangau stimmt Abschluss von gemeinsamem Entwicklungskonzept zu

Von Alexander Berndt schließen

Der Gemeinderat hat dem Abschluss des Projekts „Integriertes Digitales Entwicklungskonzept Füssen & Schwangau“ zugestimmt. Damit beginnt das Warten auf die Förderung.

Schwangau - Auch wenn der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der Vergangenheit gesagt hat, dass die Arbeit „jetzt erst richtig“ losgehe, bleibt der Gemeinde Schwangau nun erst einmal nichts anderes übrig, als zu warten.

Nach der erfolgten einhelligen Zustimmung zum Abschluss des Pilotprojekts „Integriertes Digitales Entwicklungskonzept Füssen & Schwangau“ von seiten der Kommunalpolitiker, harrt man dort nun „entsprechender Förderprogramme, auf die wir uns bewerben können.“ Das sagte die Hauptamtsleiterin Christina Gerster in der Gemeinderatssitzung. Sie erklärte dabei, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen könne.

Mit dem durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr unterstützten Förderprogramm „smart cities – smart regions“ verfolgen die beiden Nachbarkommunen die Absicht, sich unter dem Titel „Füssen – Schwangau 2050“ zukunftsfähig aufzustellen.

Die beiden verantwortlichen Planungsbüros „bauchplan“ und „berchtoldkrass space&options“ haben dem Gemeinderat Schwangau und dem Stadtrat Füssen das integrierte, digitale Entwicklungskonzept (IDEK) Anfang März in einer gemeinsamen Sitzung vorgestellt und dabei die ersten Ergebnisse des zweijährigen Projekts präsentiert, die sie in einem Magazin zusammengefasst haben (der Kreisbote berichtete).

Und während darin auf die Handlungsfelder Landschaft, Leben, Bewegen und Wirtschaften bezogen erste Einblicke in mögliche Maßnahmen für eine selbstverständliche, generationenübergreifende Zukunftsperspektive für Einheimische und Gäste gegeben werden, stellt sich der Frage: „Wie möchten wir künftig in Füssen und Schwangau leben?“



Langfristig ausgelegt

Wie berichtet, ist das gesamte Projekt insgesamt sehr langfristig angelegt und dabei auf die Erstellung eines Zukunftsbildes hin ausgerichtet, das aufzeigen soll, wie es insbesondere hinsichtlich der Themenkomplexe „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ im Jahr 2050 in Füssen und Schwangau aussehen könnte.



In dem Maßnahmenkataolog, der Anfang März vorgestellt wurde, wurden die Handlungsfelder Landschaft, Leben, Bewegen und Wirtschaften bearbeitet. Und so sollen in den nächsten Jahren unter anderem der Naturschutz, der Verkehr, die Wohn- und Arbeitssituation sowie die Freizeitbetätigungen der Menschen in den Blick genommen werden.