Gerber alter Schule: Klaus Bensmann fertigt Lederhosen aus dem Leder heimischer Hirsche

Klaus Bensmann lebt für das Leder, das Naturmaterial ist seine ganze Leidenschaft. Neben den Hosen fertigt die kleine Manufaktur auch Westen, Jacken, Kopfbedeckungen, Gürtel, Taschen und Accessoires. © Nina Bauer, Lederhosenmacher aus Bad Hindelang

Bad Hindelang – Seit 40 Jahren fertigt Klaus Bensmann in Bad Hindelang Lederhosen. Dafür verwendet der 62-jährige das Leder heimischer Hirsche: Eine Form der Nachhaltigkeit, die lange Zeit nicht mehr praktiziert wurde.

Anfang der 1980er wollte Klaus Bensmann einfach nur raus. Aufgewachsen auf einem Bauernhof im westfälischen Münsterland, wurde es ihm nach Schulzeit und Bundeswehr zu oberflächlich im eigenen Land. Kanada bot die Ursprünglichkeit, von der er, damals 20 Jahre alt, geträumt hatte: Ein Jahr lang lebt Bensmann mit seiner Freundin in Nordamerika wie ein Cowboy – reitet, hütet Vieh. In den Wäldern trifft er auf einen alten Trapper, der dort seit Jahrzehnten als Selbstversorger lebt, sich sein Abendessen selbst schießt und aus den Häuten seine Kleidung herstellt.



Der junge Mann aus Deutschland ist begeistert. Wie der Alte aus den Fellen, dem Hirn der erlegten Tiere, Wasser und Rauch weiches, stabiles Leder fertigt, ist für ihn ein Erweckungserlebnis. Den achtzigjährigen Trapper überrascht es, dass nach 50 Jahren irgendjemand wissen will, wie er all das macht. Doch er ist überglücklich, dass er sein Wissen noch überliefern kann. Dieser besondere Moment „war wie das Weitergeben eines Staffelstabes“, erinnert sich Klaus Bensmann heute.



Berufswunsch Gerber

Als sein Visum auslief gab es für ihn bei seiner Rückkehr nur noch ein Ziel: Gerber zu werden. Das war allerdings nicht so einfach, da dieser altmodische Beruf kaum Ausbildungsstätten bot. Lediglich im Süden der Republik, in Bad Hindelang, fand er 1982 einen Sämischgerber, der Hirschleder mit Fischtran gerbte und ihm eine Ausbildung bot.

Heute existiert der Betrieb nicht mehr, aber statt nach Kanada zurückzukehren, ist Bensmann mit seiner Frau im Ort geblieben. Als Autodidakt eignete er sich die Fertigung von Lederhosen selbst an und eröffnete eine eigene Werkstatt. Fast vierzig Jahre und vier erwachsene Kinder später, befindet sie sich an der Oberen Mühle von Bad Hindelang.



Berühmte Arbeitshose

Für einen Gerber, der auf einen jahrtausendealten Berufsstand zurückblicken kann, ist diese Zeitspanne nur ein Staubkorn im Universum. Auch die Entwicklung der alpenländischen Lederhose fällt da kaum ins Gewicht. Seit Jahrhunderten war sie als strapazierfähige Arbeitshose im Einsatz, die Schutz vor den Widrigkeiten der Natur bot. Nach jahrelangem Gebrauch sah man ihr das auch an; wer es sich leisten konnte, hatte für die Sonn- und Feiertage eine „richtige“ Hose im Schrank. Vor allem Loden setzte sich immer mehr durch. In gewalkter Form war der Wollstoff nicht nur widerstandsfähig, wind- und regendicht, sondern auch noch vorzeigbar.

Diese Entwicklung betrachtete der Bayrischzeller Lehrer Josef Vogl mit wachsendem Unmut. Um dem Verschwinden der kurzen Lederhose Einhalt zu gebieten, gründete er mit einigen Gleichgesinnten 1883 den ersten Trachtenverein. In der Öffentlichkeit hatten es die Kurzbehosten nicht leicht. Von den Einheimischen verspottet, von der Kirche verdammt, wandte sich Vogl an König Ludwig II. und teilte ihm sein Anliegen mit. Beim Monarchen rannte er offene Türen ein. In der Wittelsbacher Adelsfamilie träumte man schon lange von einer bayerischen Volkstracht, befeuert durch etliche Künstler und ihrer romantisierten Darstellung bäuerlichen Lebens.

Mit der königlichen Aufforderung, überall im Land Trachtenvereine zu gründen, wurde der Siegeszug der Lederhose von ganz oben angeschoben. Entsprechend aufgebüschelt, eroberte sie auch die Städte des späteren Freistaats, während der Alpentourismus nach dem ersten Weltkrieg die Lederhose als Freizeitkleidung verkaufte.



Im Dritten Reich als gesamtdeutsche Nationaltracht vereinnahmt, konnte sich die Lederhose in den letzten Jahrzehnten dann vom braunen Mief freistrampeln. Heute ist diese Hose ein weltweit bekanntes Symbol. Im Ausland karikiert sie „den Deutschen“, so wie der Cowboyhut pauschal für „den US-Amerikaner“ steht.

Häute aus der Region

Für Klaus Bensmann sind Grenzen nicht relevant. Er sieht lieber das Verbindende als das Trennende. Dass die Hirschhäute der heimischen Lederhosen von neuseeländischen Farmen stammen, war für ihn einerseits nachvollziehbar, anderseits widersprach dies jeglicher Form von Nachhaltigkeit. Natürlich haben Zuchttiere weitaus weniger Narben als freilebende Hirsche, aber sollte man deswegen Häute über 18.000 Kilometer nach Deutschland transportieren, während hierzulande die Felle der erlegten Tiere einfach weggeworfen werden? Der gelernte Sämischgerber und Lederhandwerker wollte es anders machen. „Wenn die Menschen hier stolz ihre Sonntagstracht tragen, dann sollte die Lederhose einfach aus einem Hirsch sein, der hier gelebt hat“, findet Bensmann. Früher sei das selbstverständlich gewesen, heute brauche es fast eine Generation, um diese Strukturen wieder aufzubauen.

Doch der „Zugereiste“ hatte es mittlerweile geschafft, Verbindungen zu Jägern und Metzgereien herzustellen und sie für diese Idee nicht nur zu gewinnen sondern dann auch zu begeistern. Aus diesem natürlichen Umdenken ist ein freundschaftliches Netzwerk mit nahezu reibungsloser Kommunikation entstanden. So stammen die Hirschhäute aus der heimischen Region, bis zum 40 Kilometer östlich gelegenen Ammergebirge Oberbayerns.



Die Felle werden in einer Sämischgerberei in Deutschland zu stabilem, samtweichen Hirschleder veredelt. „Leider haben wir keinen Betrieb vor der Haustür“, sagt Bensmann. Umso wichtiger sei der enge und stete Kontakt zum Gerber. Immer wieder beliefert ihn der Mann aus Bad Hindelang mit Häuten, bespricht die vom Kunden gewünschten Farben und holt das gegerbte Leder ab. Die aufwendige Verwandlung zum hochwertigen Lederhosenrohstoff dauert indes fast ein Jahr. Über mehrere Monate werden die Häute unter anderem gewaschen, mit Weißkalk vorbereitet, mit dem im Fischtran enthaltenen Jod gewalkt, über ein Vierteljahr getrocknet, anschließend ausgewaschen und erneut getrocknet, um letztlich geschliffen zu werden.



Exaktes Arbeiten nötig

Das Endergebnis ist ein Traum in Vanillegelb: Leder, dick und weich wie Wollvlies. Je nach Wunsch kann es nun pflanzlich gefärbt werden. Blauholz und Eisenoxyd färben die Oberfläche beispielsweise tiefschwarz. „Ich bin süchtig nach diesem Material“, sagt Bensmann, während er das Leder lächelnd in Händen hält. Man könne damit regelrecht modellieren.

Ganz am Anfang steht freilich das Kundengespräch, bevor es ans Maßnehmen geht. Dann werden die erstellten Schablonen sorgsam auf die Häute gelegt, angezeichnet und zugeschnitten. Es ist ein ganz besonderer Moment, wenn die Schere das edle Material zerteilt – ein verantwortungsvoller Arbeitsschritt, den der Chef persönlich vornimmt.

Vier Hirsche werden übrigens benötigt, um daraus eine lange Hose zu fertigen. Wie in einem Bausatz werden die Einzelteile nun exakt aneinandergefügt, fixiert, vernäht. Hier kann sich Klaus Bensmann auf den Perfektionismus seiner beiden Mitarbeiter verlassen, Christoph Haug und Christina Hipp: Den gelernten Orthopädieschuhmacher lobt er als hochkreativen und sehr genauen Handwerker, die junge Mitarbeiterin hat ihre Ausbildung zur „Fachkraft für Lederverarbeitung“ kürzlich als Bundesbeste abgeschlossen.



So entsteht nach und nach ein dreidimensionales Kleidungsstück mit den Insignien einer alpenländischen Lederhose: dem breiten Latz mit den markanten „Leisterln“ sowie Knöpfen aus Steinnuss, Bein oder Horn, breite Schnittkanten mit Keder, einer kleinen Messertasche und – auf Wunsch – gestickte Verzierungen.



Hose hält länger als ein ganzes Leben

Selbstverständlich hat so ein maßgeschneidertes Modell seinen Preis. Dafür ist die Lederhose so authentisch und nachhaltig wie kaum eine zweite. Und bei entsprechender Pflege hält das gute Stück länger als ein Leben lang.



Getreu dem Motto „Wir ehren das Alte und begrüßen das Neue“ blickt Klaus Bensmann immer wieder über den eigenen Tellerrand. Manchmal genügt schon die Aussicht auf eine nahe Bergweide und die Idee ist plötzlich präsent. „Irgendwann fing ich mit den Rindern an, für deren Häute sich auch niemand interessiert“, berichtet der Oberallgäuer. Im Gegensatz zum Hirschleder, das Wasser aufsaugt wie ein Schwamm, ist Rindleder einfach abwaschbar. Also verband er die Stärken beider Materialien in einer modernen, langen Lederhose mit Vintage-Optik.

Die Rinderhäute bezieht er ausschließlich vom örtlichen Metzger, der jede Woche eine Kuh und ein Kalb schlachtet, und lässt sie pflanzlich gerben. „Eigentlich geht es nur darum, dass man das, was man hat, wirklich nutzt. Und nicht wegwirft, um etwas anderes zu kaufen“, lautet sein Prinzip. In die Bensmann-Hose hat er auch ein wenig seine eigene Vita mit eingearbeitet: Bevor er seinen kanadischen Traum ausleben konnte, war er zwei Jahre bei der Marine, wo eine blaue Tuchhose mit extrabreitem Latz zur Uniform gehörte. Dieses Detail hat der 62-jährige nun geschickt mit dem "Hirsch und Rind-Modell" kombiniert, das er auch selbst gerne trägt.



Beruf wird attraktiv

Klaus Bensmann lebt für das Leder, das Naturmaterial ist seine ganze Leidenschaft. Neben den Hosen fertigt die kleine Manufaktur auch Westen, Jacken, Kopfbedeckungen, Gürtel, Taschen und Accessoires. Und wie die Einzelteile einer Lederhose, scheint sich jetzt alles passgenau zusammenzufügen. Die Werkstatt an der nahen Ostrach ist dabei wie ein Knotenpunkt, an dem die Fäden zusammenlaufen: Jäger, Metzger, Gerber, Mitarbeiter und Kunden ziehen an einem Strang. Und Bensmanns Ehefrau Petra – „die andere Hälfte des Betriebes, ohne die all das nicht möglich wäre“.

Für die Zukunft hat er Pläne, Möglichkeiten und Ideen ohne Ende. Seit zehn Jahren ist „Fachkraft für Lederverarbeitung” ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf und in seiner Werkstatt hat er nach und nach mehrere Lederberufe integriert – das seien doch gute Voraussetzungen, dass die Vielfalt wieder wächst? Eine Schule für Lederverarbeitung, in der Ausbildungswillige alle Aspekte dieses komplexen Berufes erlernen könnten, wäre sein Traum. Und ob das deutsche Lederhandwerk tatsächlich aus dem Dornröschenschlaf geküsst werden kann, bleibt abzuwarten. Doch der Mann aus dem Münsterland ist zuversichtlich und bleibt offen für alles, was kommt.

