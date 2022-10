Mit 93 km/h durch die Hopfener Uferstraße

Von: Matthias Matz

Viel Verkehr: rund 70.000 Fahrzeuge misst die Stadt innerhalb von zwei Wochen in der Hopfener Uferstraße. Fast die Hälfte der Fahrer war zu schnell unterwegs. © Archiv/Knoll

Zwei Wochen lang hat die Stadtverwaltung den Verkehr in der Hopfener Uferstraße überwachen lassen - mit zum Teil erschreckenden Ergebnissen.

Füssen – Dass in der Hopfener Uferstraße nur 30 km/h gefahren werden dürfen, interessiert fast jeden zweiten Autofahrer nicht. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsmessung, die die Füssener Stadtverwaltung zwischen dem 25. August und 8. September vorgenommen hat.



Demnach fuhren 43 Prozent der Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 30 km/h, wie Verkehrsamtsleiter Manfred Schweinberg vergangene Woche im Verkehrsausschuss berichtete. Nun wird im Rathaus darüber nachgedacht, drei stationäre Blitzer in der Uferstraße zu installieren.



70.000 Fahrzeuge

Um belastbare Zahlen über das Verkehrsaufkommen und die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in der Hopfener Uferstraße zu bekommen, hatte die Verwaltung im genannten Zeitraum auf Höhe der Sparkasse Geschwindigkeitsmessungen vornehmen lassen. Das Ergebnis stellten Verkehrsamtsleiter Manfred Schweinberg und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) vergangene Woche im Verkehrsausschuss vor.

Demnach passierten in den zwei Wochen rund 70.000 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 43 Prozent schneller unterwegs als erlaubt. Spitzenreiter war dabei ein Autofahrer, der nachts mit 93 km/h durch die Straße donnerte. Am frühen Abend war ein anderer Fahrer unterwegs, der mit 83 km/h gemessen wurde.



Angesichts der vorliegenden Zahlen denkt Bürgermeister Eichstetter laut darüber nach, in der Uferstraße Blitzer zu installieren. Das Unternehmen „Radarwacht“ habe bereits angeboten, drei Messgeräte an den Ortseingängen sowie in der Mitte des Stadtteils zu installieren.

Voraussetzung: die Stadt stellt die Fundamente für die Geräte zur Verfügung. Bis zu 70 Prozent der durch Bußgelder erzielten Einnahmen könnten sogar in die Kasse der Stadt fließen, so der Rathauschef gegenüber den Ausschuss-Mitgliedern weiter. „Aber das dient der Sicherheit, nicht der Einnahmen“, betonte er.



Probleme in der Altstadt

Aber nicht nur in der Hopfener Uferstraße scheint es ein Problem mit allzu vehement aufs Gaspedal tretenden Autofahrern zu geben. „90 Prozent fahren in der Altstadt nicht das vorgebene Tempo“, berichtete UBL-Stadtrat Magnus Peresson und erinnerte daran, das Thema bereits vor Monaten angesprochen zu haben. „Und das sind meist die Einheimischen“, so Peresson weiter, der Maßnahmen gegen zu schnelles Fahren in der Altstadt forderte. Immerhin gehe es um den Schutz der Fußgänger.

Bis sich hier etwas tut, wird sich das UBL-Ratsmitglied aber wohl noch etwas gedulden müssen. Man wolle einen Schritt nach dem anderen machen, so Eichstetter. mm