Radler verletzen sich bei Stürzen teils schwer

Zwei Männer stürzten mit ihren Pedelecs in steilem Gelände bei Nesselwang, eine Seniorin mit ihrem Rad bei Füssen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / RomanPashkovsky

Gleich zweimal kam es am vergangenen Samstag zu Stürzen mit dem E-Bike. Dabei verletzten sich die Beteiligten teils schwer.



Füssen/Nesselwang – Am Samstagnachmittag kam es gleich zu zwei Radstürzen mit teils schweren Verletzungen. In Weißensee bei Füssen stürzte eine 75-jährige Frau mit ihrem Pedelec an einer Steigung. Vermutlich war die körperliche Belastung zu schwer, sodass die Frau umfiel. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der zweite Sturz ereignete sich auf einem Feldweg nahe Nesselwang. Zwei junge Radler waren mit ihren Pedelecs in einem starken Gefälle unterwegs und fuhren nebeneinander. Als ein Fußgänger entgegenkam, wollte einer der Radler ausweichen. Dabei verhakten sich die Lenker und beide Männer stürzten in dem steilen Gefälle. Der Ältere musste mit Verdacht einer schweren Schädelverletzung in die Klinik geflogen werden, der Jüngere erlitt eine Beinfraktur.