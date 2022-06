Grenzkontrollen bei Füssen: Bundespolizei treibt 10.000 Euro Justizschulden ein

Von: Katharina Knoll

Während ihrer Grenzkontrollen im Zuge des G7-Gipfels in Elmau landet die Bundespolizei so einige Treffer. © Bundespolizei

Füssen - Etwa 10.000 Euro Justizschulden eingetrieben und drei Waffen sicher gestellt hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben zwischen Donnerstag und Montag während der Grenzkontrollen in Füssen.

Am Montagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Füssen-Ziegelwies einen 32-jährigen Deutschen. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Demnach war der 32-Jährige bereits im Frühjahr 2019 in einem Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von fast 3000 Euro verurteilt worden. Der Mann beglich seine Justizschulden vor Ort und konnte so eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ohne nötige Dokumente unterwegs

In der Nacht auf Freitag stoppten die Beamten am selben Grenzübergang einen Rumänen, der in Österreich wohnt. Als sie den 27-Jährigen etwas näher unter die Lupe nahmen, schlug sogleich der Fahndungscomputer an. Gegen den Gesuchten lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Der Verurteilte war den Justizbehörden fast 1000 Euro schuldig geblieben. Nach Zahlung der geforderten Summe durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Bereits am Donnerstag hatte eine deutsch-türkische Fahrgemeinschaft die Bundespolizisten am Grenztunnel Füssen etwas länger beschäftigt. Fahrer sowie Beifahrer, beide türkische Staatsangehörige, konnten keinerlei einreise- und aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. Die Polizisten recherchierten jedoch, dass beide im Besitz gültiger türkischer Reisepässe sowie deutscher Aufenthaltstitel waren. Die mitreisende Ehefrau des Beifahrers hatte ihren deutschen Personalausweis bei sich. Für die Kinder, die wie die Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit haben, lagen nur Krankenversicherungskarten vor.

Polizisten stellen Waffen sicher

Weiterhin stellten die Bundespolizisten bei der Überprüfung fest, dass gegen den 38-jährigen Beifahrer eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Ulm vorlag. Demnach war der Mann bereits im Mai 2018 wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Einen Teil der Geldstrafe samt Verfahrenskosten in Höhe von 6200 Euro hatte der Verurteilte noch nicht beglichen und holte dies nun bei den Beamten nach.

Die Polizisten fanden außerdem im Fahrzeug ein zugriffbereites Butterflymesser sowie einen Teleskopschlagstock auf, welche die Beamten dem Fahrer zuordnen konnten. Die Polizisten zeigten den Mann, gegen den das zuständige Landratsamt ein Waffenbesitzverbot erlassen hatte, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an und stellten die Gegenstände sicher.

Die Frau des Beifahrers, die auf dem Rücksitz saß, hatte nach Angaben der Polizei ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern zugriffsbereit neben sich abgelegt. Die 35-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und musste das Messer an die Beamten abgeben.

Nachdem die Polizisten alles abgewickelt hatten, konnte die Fahrgemeinschaft weiterfahren.

