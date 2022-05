Grenzpolizei entdeckt bei Füssen 13 illegale Migranten auf Ladefläche

Von: Matthias Matz

13 illegale Migranten aus dem Iran entdeckt die Grenzpolizei Pfronten am Mittwoch bei Füssen auf der Ladefläche eines Transporters. © Alexandra Stolze/Symbolfoto

Füssen – Die Bundespolizei hat am Mittwoch die illegale Einschleußung von 13 Iranern durch einen Landsmann gestoppt. Jetzt sitzt der Perser in Untersuchungshaft.

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wollte der 34 Jahre alte Iraner mit einem in Deutschland zugelassenen gemieteten Transporter den Grenzübergang Füssen-Ziegelwies passieren. Dort geriet in eine Kontrolle der Grenzpolizei Pfronten.

Bei der Überprüfung zeigten der Iraner und seine Beifahrerin, eine 23-jährige Türkin, zwar gültige Reisedokumente vor und gaben an, auf der Rückreise von einem Kurzurlaub zu sein. Reisegepäck konnten die Polizisten laut Bundespolizei jedoch nicht ausmachen.

Beim genaueren Nachsehen entdeckten die Grenzschützer im Transporter dann aber 13 ausweislose Männer, die sich ungesichert auf der Ladefläche befanden.

Bei der Durchsuchung des Fahrers fanden die Grenzpolizisten außerdem rund sieben Gramm Opium sowie Bargeld in Höhe von 1350 Euro, das die Beamten sicherstellten. Der Fahrer gab zu, in der vorangegangen Nacht Opium konsumiert zu haben. Ein vorgenommener Drogentest schlug entsprechend positiv an.

Die Bundespolizei übernahm aufgrund des Schleusungsverdachtes zuständigkeitshalber noch vor Ort die Personen sowie die weitere Bearbeitung des Falls.

Die Männer, allesamt zwischen 20 und 49 Jahren alt, gaben an, dass ihr Reiseziel Belgien gewesen sei, da sie dort Verwandtschaft hätten. Der mutmaßliche Schleuser habe die Gruppe in der Nähe von Mailand auf die Ladefläche des Transporters gesteckt, wo die Migranten unter lebensgefährlichen Bedingungen mehrere Stunden ausharren mussten.

Die Bundespolizisten zeigten die mutmaßlich Geschleusten wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes an und schoben die nach Abschluss der Maßnahmen nach Österreich zurück.

Der 34-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin, beide in Karlsruhe wohnhaft, müssen sich nun wegen Einschleusens von Ausländern verantworten. Der polizeibekannte Iraner erhielt außerdem eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten führten die Bundespolizisten die beiden mutmaßlichen Schleuser am gestrigen Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Kempten vor. Die Ermittlungsrichterin erließ gegen den Fahrer einen Haftbefehl. Die türkische Frau kam anschließend auf freien Fuß.