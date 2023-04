Grenzpolizei Pfronten stellt 13 Kilo Kokain sicher

Eine große Menge Kokain hat die Pfrontener Grenzpolizei auf der A7, Höhe Seebach, sichergestellt. © Symbolbild: Lev Dolgachov/Panthermedia

Rund 13 Kilogramm Kokain wurden von Fahndern der Grenzpolizeistation Pfronten in einem Auto auf der A 7, Höhe Seebach, gefunden.

Pfronten/München - Rund 13 Kilogramm Kokain wurden von Fahndern der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten in einem Auto bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 7, Höhe Seebach, aufgefunden. Der 46-jährige Fahrer war am vergangenen Montag gegen 23:30 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Süden unterwegs, als ihn eine Streife der GPS Pfronten stoppte und kontrollierte.

Aufgrund von technischen Unstimmigkeiten am Fahrzeug wurde auf der Polizeistation eine Feinuntersuchung durchgeführt. Dabei konnten rund 13 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der Stofftest reagierte positiv auf Kokain.

Fahrer vorläufig festgenommen

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anordnete.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Südbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München hat die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen.