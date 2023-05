Grenzpolizei stellt bei Füssen zehn Kilo Kokain sicher

Von: Matthias Matz

Teilen

Kokain liegt zum Abtransport bereit. Zehn Kilo der Droge stellte die Grenzpolizei Pfronten am Freitag sicher. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Erneut ist der Grenzpolizei bei Füssen ein mutmaßlicher Kokain-Kurier ins Netz gegangen. Diesmal stellte sie zehn Kilo Kokain sicher.

Pfronten/München – Am vergangenen Freitag hat die Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten bei einer Fahrzeugkontrolle am Füssener A7-Grenztunnel insgesamt zehn Kilogramm Kokain sicher gestellt. Der Fahrer und mutmaßliche Drogen-Schmuggler sitzt mittlerweile in U-Haft.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) hatten die Grenzschützer Fahrer und Fahrzeug verdachtsunabhängig bei seiner Ausreise aus Deutschland kontrolliert.

Dabei entdeckten die Beamten das Rauschgift in einem Schmuggelversteck im Fahrzeug, aufgeteilt in zehn Päckchen mit einem Gewicht von insgesamt zehn Kilogramm. Das Fahrzeug wurde laut LKA-Bericht zur weiteren Spurenuntersuchung sichergestellt.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER) des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen.