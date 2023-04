Füssener Festspielhaus: Blick hinter die Kulissen

Von: Chris Friedrich

Zum Mitmachen: Musicalstar Isabella Dartmann motivierte die Kinder von Besuchern zum Ausmalen einer Vorlage. © Friedrich

Wie geht es hinter den Kulissen eines großen Musical-Theaters wie dem Füssener Festspielhaus zu? Gelegenheit, dies zu erkunden, bestand am Ostermontag.

Füssen – Menschenschlangen im „Musical-Theater“: das Festspielhaus Neuschwanstein hatte am Ostermontag zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Bei frühlingshaften Temperaturen folgte ein Ansturm sondergleichen. Zahllose Besucher – sogar aus Augsburg war eine Familie angereist – ließen sich bei Live-Auftritten im Foyer des Hauses und Bühnenführungen über das Veranstaltungshaus informieren und unterhalten.

Ein sonniges Plätzchen mit Blick aufs gegenüber glänzende Märchenschloss Neuschwanstein wurde trotz der Menschenmenge immer gefunden, denn das angebotene Programm spielte bei freiem Eintritt hauptsächlich an unterschiedlichen Orten im Haus. Am Abend führte das Ensemble zum krönenden Abschluss der Veranstaltung Ralph Siegels Erfolgsmusical „Zeppelin“ ein weiteres Mal auf. Auf die zuvor gekauften Tickets gab es einen saftigen Rabatt. Zwei Theaterkassen waren an diesem Tag geöffnet.



„Wir haben hier tolle Teams“, betonte Festspielhaus-Geschäftsführerin Birgit Karle, die auf einer Treppe stehend die zahlreichen erwartungsvollen Gäste gemeinsam mit Benjamin Sahler begrüßte. Der Theaterdirektor gab den Besuchern einen Überblick über das laufende Programm. Dabei machte er deutlich, dass hier längst eine große Vielfalt mit Eigenproduktionen sowie verschiedenen Gastspielen herrscht.



Nicht nur Ludwig

Über 20 Jahre zuvor waren bekanntlich ausschließlich zwei Ludwig-Musicals zu erleben, was zur mehrmals zur Insolvenz des Hauses führte. Nicht zuletzt wies Sahler auf die Nachwuchsarbeit hin. „130 Kinder besuchen unsere Kids-Academy“, betonte der Theaterdirektor.



Viele Talente

Zu den jungen Talenten, die am Forggensee im Tanz geschult werden, zählt beispielsweise Elisa Bartelt, die als hübsche Prinzessin gekleidet für ein persönliches Fotoshooting im Foyer bereit stand und den Kindern dafür ihr Krönchen aufsetzte. „Meinen Dienst mache ich hier bis 15 Uhr. Später muss ich mich auf Einsatz im Ensemble für die Zeppelin-Aufführung vorbereiten“, erzählte die 19-Jährige im Gespräch mit dem Kreisboten.

Hauptberuflich ist sie allerdings im Maschinenbau bei Deckel Maho am Standort Pfronten tätig. Ein bekanntes Gesicht in der Geschichte des Füssener „Musicaltheaters“ ist Maria Poldrack. Ihr Aufgabengebiet – die Garderobe – rückte bei dem nach sechs Jahren endlich wieder möglich gewordenen „Tag der offenen Tür“ jedoch in den Hintergrund. Dafür gab sie vielen Besuchern darüber Auskunft, was hier wo zu erleben war. „In einer halben Stunde gibt es Auszüge aus unserem Ludwig-Musical“, teilte sie einer auswärtigen Gruppe mit.“



Derweil kam Musicalstar Isabella Dartmann aus Kempten den Wünschen der vielen Besucher nach und verteilte eifrig Autogramme.