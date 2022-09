Gründer tauschen sich beim Stammtisch in Pfronten aus

Von: Alexander Berndt

Die Besucher des „Gründerstammtisch Allgäu“ treffen sich in den Räumen von „Patron Plasticfree Peaks“, um sich auszutauschen. Vor Ort stellt Martin Säckl die Pfrontener Firma kurz vor. © Berndt

Pfronten – Erfahrungen zum Thema Gründen haben jetzt knapp 20 Teilnehmer beim dritten „Gründerstammtisch Allgäu“ in diesem Jahr ausgetauscht, den das Digitale Zentrum Schwaben (DZS) in den Räumen der Firma „Patron Plasticfree Peaks“ in Pfronten veranstaltet hatte.

Nicht jede Idee ist so erfolgreich wie die von Martin Säckl, Raphael Vogler und Christian Böhm. Während sich so mancher Stammtisch-Besucher noch darüber Gedanken machte, wie er seine Einfälle in bare Münze umwandeln könnte, ist man bei dem Pfrontener Unternehmen schon wesentlich weiter.

Seit drei Jahren ist „Patron Plasticfree Peaks“ mit einer speziellen Brotzeitbox aus Edelstahl, die unter anderem beim Bergwandern für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll, auf dem Markt vertreten. Worum es sich dabei genau handelt, stellte Säckl in einem kurzen Vortrag den Versammelten näher vor. Für diese Erfindung gewann „Patron Plasticfree Peaks“ 2018 sogar den Gründerpreis Schwaben.



Beim Gründerstammtisch zeigte sich, dass nicht nur Rene´ Ettwein Probleme hat, seine Geschäftsidee, ein „sehr spezielles Coaching“, wie er erklärte, gewinnbringend an den Mann oder die Frau zu bringen.

Der lockere Austausch mit den anderen Stammtischteilnehmern, der einer Party glich, habe ihm aber „viel gebracht“ und die Augen bezüglich der Präsentation seines Produktes geöffnet, erklärte der Marktoberdorfer. So wolle er künftig stärker daran arbeiten, sein Coaching besser zu vermarkten, nachdem er beim Stammtisch noch nicht einmal darlegen konnte, worum es sich dabei genau handelt.



Zutritt per QR-Code

Da sind Wolfgang Disch und Sonja Merz schon weiter. Disch hat ein neuartiges Zutrittssystem entwickelt, mit dem er bereits seit zwei Jahren per QR-Code „fremden Dritten“ Zutritt zu allen möglichen Räumen in seinem Hotel in Fischen im Oberallgäu gewähren kann. Mittlerweile ist sein System auch schon bei einigen Lagerhallen, Ferienwohnungen sowie beim Flughafen von Paderborn im Einsatz.

Auf Imagefilme und Promotionsvideos sowohl für Privat- als auch Geschäftsleute hat sich dagegen Sonja Merz, die in Aitrang lebt, vor ein paar Monaten spezialisiert, wie sie den Stammtischteilnehmer erzählte.



Nach der Diskussionsrunde kamen alle drei noch etwas ungezwungener bei Speisen und Getränken mit manch anderem Besucher ins Gespräch, worin der Hauptzweck des Abends bestand. Dieser diente nämlich unter anderem dazu, Netzwerke aufzubauen, wie Katja Sontheim, Eventmanagerin beim DZS, erklärte.