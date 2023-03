Bekommt Reutte eine Fußgängerzone?

Von: Hans Nikolussi

Künftig ohne Autos?: Geht es nach den Grünen, wird der Untermarkt im Sommer zur Fußgängerzone. © Nikolussi

Wird der Reuttener Untermark im Sommer zur Fußgängerzone? Das fordern zumindest die Grünen im Gemeinderat. Eine Entscheidung soll so bald wie möglich fallen.

Reutte - Es war Margit Dablander, die am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung den Antrag stellte: vom 1. Juni bis 30. September soll der Untermarkt montags bis freitags von 12 bis 5 sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 5 Uhr zur Fußgängerzone werden, in die nur mehr Berechtigte einfahren dürfen.

Eine Entscheidung darüber fällte das Gremium allerdings nicht – der Antrag der Grünen wurde dem Ausschuss für Standortentwicklung zugewiesen. Dort soll nun so rasch als möglich geprüft werden, ob ein derartiges Verlangen durchgesetzt werden kann.

Vorstöße in diese Richtung gab es schon lange, die Bereitschaft der Anwohner für eine derartige Einrichtung war aber nie richtig vorhanden. Das scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Umso mehr als die Begegnungszone als angenehm empfunden wird, obwohl sie von Unbelehrbaren manchmal negiert wird.

Im Gemeinderat stehen die Mitglieder dem Thema jedenfalls offen gegenüber, wie die Stellungnahmen in der Sitzung bewiesen. Vom geplanten Fahrverbot befreit wären: Anrainer, Tiefgaragen – und Hotelparkplätze, Taxis. Einfach einmal so durch den Untermarkt zu fahren, das wäre dann aber vorbei.



„Wenn die Fußgängerzone kommt, wird es eine mit sehr vielen Ausnahmen“, stellt dazu Bürgermeister Günter Salchner klar. Eine ähnliche Regelung wie in Serfaus könnte angestrebt werden.



Unter Zeitdruck

Ob diese „sehr spezielle Fußgängerzone“ dann aber auch tatsächlich als „FuZo“ wahrgenommen wird, müsse sich allerdings erst zeigen. Jedenfalls brauche es fachliche Gutachten, damit die Verordnung überhaupt erlassen werden könne. Die Reuttener Kommunalpolitiker arbeiten also unter Zeitdruck.



„Die grundsätzliche Haltung des Gemeinderates zur Fußgängerzone ist positiv. Jetzt müssen die weiteren Schritte rasch gesetzt werden“, zeigte sich Grünen-Chefin Margit Dablander zufrieden. Ob die Begegnungszone in Reutte im Sommer zur temporären Fußgängerzone wird, hängt nicht zuletzt von den bekannt komplizierten juristischen Vorgaben ab.