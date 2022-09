Füssen: Grüne wollen verstärkt kooperieren

Martin Rauter (links) von den Grünen im Außerfern, und Hubert Endhardt von den Füssener Grünen wollen künftig enger zusammen arbeiten. © ed

Füssen - Dass die Themen und Probleme sich diesseits und jenseits des Grenztunnels ähneln, wurde jetzt bei einem politischen Stammtisch der Füssener Grünen deutlich.

Neben politischen Vertretern aus dem Raum Füssen begrüßte Hubert Endhardt, Sprecher des Füssener Grünen-Ortsverbandes, auch den neuen Bezirkssprecher der Grünen im Außerfern, Martin Rauter, zu einem grenzübergreifenden Gedankenaustausch.



Zunächst aber informierte David Wagner über den Verlauf eines Treffens des Füssener Jugendparlaments mit Staatssekretärin Ekin Deligöz und der Landtagsabgeordneten Christine Haubrich von den Grünen, das die jugendlichen Teilnehmer als erfolgreich empfanden.

Dem schloss sich die Stadträtin Anna Verena Jahn unter anderem mit ihren Ausführungen zum Thema Ladestationen an. Diese sollten nach dem Dafürhalten von Johannes Erd an den Rand der Kommunen in der Nähe von Verkehrsachsen platziert werden.

Hubert Endhardt, der neben seiner Tätigkeit als stellvertretender Landrat auch dem Klimabeirat der Stadt Füssen angehört, referierte ausführlich unter anderem zum Thema „klimaneutrales Baugebiet Weidach-Nord“ und plädierte für die verpflichtende Auflage, auf Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Mit fassadenintegrierten Modulen sei eine Lösung für die Versorgung von Quartieren mit erneuerbaren Energien ein gangbarer Weg.



Quartieren kämen zukünftig in den Städten eine besondere Bedeutung zu. Ihre Energieversorgung inklusive Wärme sollte weitgehend unabhängig, erneuerbar und effizient sein. Dafür eigneten sich Insel- und Netzlösungen. Zur Sprache kam auch die zukünftige Beschneiung der Skipisten am Tegelberg, die von den Grünen abgelehnt wird.



Ähnliche Probleme

Dass die Themen hüben wie drüben sich sehr ähneln, wurde durch die Ausführungen von Martin Rauter deutlich. Er bemängelte, dass der ÖPNV mehr schlecht als recht funktioniert, der Schienenersatzverkehr wegen des Stillstandes bei der Bahn bis voraussichtlich 22. September sich mangelhaft gestaltet und der Durchgangsverkehr durch das Außerfern die Bevölkerung, ähnlich wie in Füssen, zunehmend belastet. Ferner plädierte er dafür, dass über eine Lärmreduzierung bei Motorrädern von 95 dB auf 60 dB im Bereich Tiroler Lech dringend nachgedacht werden sollte.



Mehr Zusammenarbeit

Ferner monierte er, die Taktung des Busverkehrs zwischen Reutte und Füssen, die dringend verbessert werden müsste. Darüber hinaus regte er eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den Kliniken Reutte-Pfronten-Füssen an. „Hiervon könnte die Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze profitieren“, sagte er. Zudem berichtete er von den energetischen Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung in Reutte sowie der Beleuchtung auf Ehrenberg.



Am Ende ihrer Ausführungen bekundeten Martin Rauter und Hubert Endhardt das Interesse, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Grünen diesseits und jenseits des Tunnels zu intensivieren, da die Interessen auf beiden Seiten der Grenze sich in vielen Bereichen überschneiden.

