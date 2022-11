Füssen: Grundsteuer B steigt ebenfalls

Von: Matthias Matz

Teilen

Grundbesitzer müssen in Füssen künftig mehr Steuern zahlen. © 4kclips/panthermedia

Die Stadt Füssen dreht weiter an der Steuerschraube: Neben Landwirten werden auch Grundbesitzer im kommenden Jahr mehr Grundsteuer zahlen müssen.

Füssen – Neben den Landwirten werden auch alle anderen Füssener Grundbesitzer im kommenden Jahr mehr Steuern zahlen müssen: Einstimmig hat sich der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend auf eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 415 Prozent auf 435 ausgesprochen.

Im Durchschnitt zahlt damit künftig jeder der gut 9200 Grundbesitzer rund 350 Euro im Jahr. Die Stadt wird dadurch netto etwa 143.000 Euro mehr einnehmen. Bestätigt werden muss der Beschluss noch durch den Stadtrat.



Mit dem Beschluss vom Dienstagabend stellte sich der Ausschuss gegen die Verwaltung. Diese hatte eine Anhebung des Steuersatzes auf 500 Prozent wegen der bekanntlich äußerst angespannten Haushaltslage sowie der hohen Belastung des Verwaltungshaushalts und des Sanierungsstaus in der städtischen Infrastruktur gefordert.

Erwartete Mehreinnahmen dadurch: etwa 608.000 Euro. Zur Einordnung: derzeit zahlen die 9256 Füssener Eigentümer rund 3,1 Millionen Euro an Grundsteuer B. Letztmals angehoben wurde der Hebesatz übrigens 2006. Letztlich sei es aber „eine politische Entscheidung, was man dem Bürger zumuten mag“, betonte Kämmerer Thomas Klöpf. „Aber wir sind so unter Druck, dass wir eine Erhöhung brauchen!“



Bei einem Hebesatz von 500 Prozent wollte aber keine der anwesenden Fraktionen – von der SPD war krankheitsbedingt kein Ratsmitglied anwesend – mitgehen.

Es stelle sich angesichts der aktuellen Gesamtsituation die Frage, was man dem Bürger noch zumuten können, sagte Simon Hartung für die CSU und gab die Antwort gleich selbst: „Die Zeit ist eine ganz schlechte für so etwas.“ Zur Veranschaulichung führte er das Beispiel eines Paares aus dem Bekanntenkreis an. Die Frau müsse zuhause bleibe, da es für das Kind keinen Betreuungsplatz gebe, der Mann müsse befürchten, dass sein Arbeitgeber – ein Industriebetrieb im Füssener Land – im neuen Jahr in Kurzarbeit gehe. „Da herrscht die blanke Panik.“

Mit der CSU sei eine Anhebung auf 500 Prozent somit auf keinen Fall machbar, betonte Hartung und schlug einen Hebesatz von 430 Prozent vor. Dieser entspreche einer durchschnittlichen Mehrbelastung von 12,14 Euro für jeden Grundbesitzer und spüle 107.000 Euro mehr in die Stadtkasse.



Christine Fröhlich von den Füssener Freien Wählern (FWF) verwies dagegen auf die anstehende Reform der Grundsteuer, die nun wohl 2025 kommen soll, und sprach sich ebenfalls für eine maßvolle Anhebung auf 435 Prozent aus. Mehr gehe aus ihrer Sicht nicht. „Der Hebesatz hat auch eine Signalwirkung“, sagte sie mit Blick auf die Hebesätze in vergleichbaren Allgäuer Kommunen. Hier liegen nur Sonthofen, Oberstdorf und Immenstadt über 430 Prozent.



Klare Ansage

Einen deutlicheren Sprung nach oben Richtung 440 Prozent (plus rund 179.000 Euro pro Jahr) forderte dagegen Stadtrat Niko Schulte (Füssen-Land). „Den ganzen Aufwand für 107.000 Euro betreiben? Dann mache ich es gar nicht“, sagte er. Die „richtige Zeit“ für eine Steuererhöhung gebe es nicht, argumentierte er weiter und erinnerte daran, dass man das Thema seit Jahren vor sich herschiebe. Ohnehin interessiere die Bürger das Thema offenbar nicht, erklärte er mit Verweis auf die leeren Sitzplätze im Sitzungssaal.



Dass eine Erhöhung erfolgen müsse, daran ließ auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) keine Zweifel. „Prinzipiell müssen wir etwas tun“, sagte er – allerdings mit Maß und Ziel. Eine Hebesatz von 500 Prozent sei deshalb zu hoch. „Das ist nicht zumutbar“, sagte er und machte sich für die Kompromisslösung 435 Prozent stark, die der Ausschuss schließlich einstimmig absegnete.



Doch was bedeutet der Beschluss nun für den einzelnen Grundbesitzer? Das ist schwer zu sagen und hängt von der Größe des jeweiligen Grundstücks oder Grundvermögens ab. Durchschnittlich muss der Füssener Grundbesitzer – sollte der Stadtrat dem Beschluss des Ausschusses folgen – künftig im Schnitt etwa 350 Euro im Jahr zahlen.

Das sind etwa 16 Euro mehr als bisher. Selbst mit der Anhebung des Hebesatzes auf 435 Prozent liegt die Stadt Füssen damit aber immer noch weit unter dem Bundesdurchschnitt von 481 Prozent. In Bayern liegt der durchschnittliche Hebesatz jedoch bei nur 396 Prozent.



Mit der Entscheidung vom Dienstag setzt sich das Drehen an der Steuerschraube fort. Erst vor Monatsfrist hatte der Ausschuss eine deutliche Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A beschlossen von 330 auf 415 Prozent beschlossen. Dadurch erhofft sich die Verwaltung jährliche Mehreinnahmen von rund 8000 Euro (der Kreisbote berichtete).