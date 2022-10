Zwei verletzte deutsche Kinder bei Zugunglück in Pflach

Von: Matthias Matz

Durch den Zusammenstoß mit dem Güterzug wird der Fahrer des Linienbusses 20 Meter weit aus dem Bus geschleudert. © Hubert-Ehrenreich_Pressefoto-Reu

Zwei deutsche Kinder sind heute Morgen in Pflach beim Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Zug schwer verletzt worden. Die Ursache für das Unglück ist unklar.

Pflach/Vils - Am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr ist es in Pflach an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Güterzug gekommen. Dabei wurden die drei Insassen des Busses - der 45 Jahre alte Fahrer sowie ein 13 Jahre alter deutscher Junge und seine elfjährige Schwester - schwer verletzt.

Der nicht ansprechbare Fahrer, der durch den Aufprall 20 Meter weit aus dem Bus geschleudert wurde, und das Mädchen mussten mit Rettungshubschraubern ins Klinikum Innsbruck geflogen werden. Den Jungen brachte die Rettung ins Krankenhaus Reutte.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar.

Nach Angaben der Tiroler Polizei fuhr der 45-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem Linienbus auf der L288 aus Richtung Reutte kommend in Richtung Pinswang. In dem Bus befanden sich neben dem Fahrer lediglich die beiden deutschen Kinder.

An der unbeschrankten Bahnkreuzung „Kniepass“ setzte der Fahrer mit seinem Bus über die Gleise. Zeitgleich näherte sich vom Bahnhof Reutte kommend ein Güterzug in Richtung Vils, bestehend aus zwei Lokomotiven mit drei Doppelwaggons. Trotz Schnellbremsung erfasste der Zug den Bus im Bereich der Fahrzeugmitte.

Durch den Anprall wurde der Bus nach links gegen einen Strommast der Oberleitung und weiter in den Bahndammgraben gedreht. Der Linienbusfahrer wurde aufgrund der Rotation aus dem Fahrzeug geschleudert und kam ca. 20 Meter entfernt neben den Gleisbereich zum Liegen. Die beiden Kinder wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Die Bergung des schwerbeschädigten Postbusses sowie die Reparatur der Oberleitung sind aktuell noch im Gange und werden noch länger andauern. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pflach, Reutte und Breitenwang sowie die Rettung und die Polizei.