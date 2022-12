Doch keine eisigen Zeiten für den Eissport?

Über die aktuellen Mehrkosten und die geplanten Investitionen informierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) beim Ortstermin am Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling den Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke. © Stadt Füssen

Die gestiegenen Energiekosten machen Freunden des Eissports in Füssen Sorgen. Doch jetzt gibt es eine positive Nachricht.

Füssen – Der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) war kurz vor den Feiertagen noch nach Füssen zum Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling gekommen. Anlass war ein Hilferuf von Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), der vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiekosten eisige Zeiten für die Freunde des Eissports aufziehen sieht.

Kurz darauf gab es aus dem Füssener Rathaus jedoch eine positive Nachricht: Der Freistaat Bayern hat Unterstützung für den Jugendleistungssport zugesagt. Wie es von der Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU) hieß, erhalten Sportvereine mit den beschlossenen Hilfsprogrammen „für den Anteil des Jugendleistungssports weitere Unterstützung”.

Strukturen aufrecht erhalten

Hiervon werde auch der Bundesstützpunkt Füssen profitieren, teilte Schorer mit. „Auch für mich ist es ein wichtiges Anliegen, dass niemand aufgrund der Lücken in den Bundeshilfen durch die massiv gestiegenen Energiekosten in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Trotz der aktuellen Krise ist es wichtig, dass die Institutionen und Strukturen des gesellschaftlichen Lebens in Bayern aufrechterhalten bleiben“, so die Landtagsabgeordnete.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter zeigte sich froh über die guten Nachrichten kurz vor den Feiertagen. „Ich freue mich, dass der Freistaat Bayern die Lücken in den Bundeshilfen erkannt hat und diese schließt.



Die gestiegenen Kosten für Energie belasten unseren Haushalt.Durch die Härtefallhilfen kann die erfolgreiche Arbeit im Jugendleistungssport fortgesetzt werden“. Eichstetter zeigte sich dankbar für die Aufklärung durch Angelika Schorer im Landtag „welch großartige Einrichtung das BSP Füssen für die Jugendarbeit ist.”



30 Millionen Euro

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration klärt in den nächsten Tagen die weiteren Details zur Antragsstellung und wird mit den jeweiligen Trägern in Kontakt treten. Der Sport werde durch Hilfen für Vereine, insbesondere auch Träger spezieller Sportstätten und leistungssportlicher Trainingseinrichtungen in Höhe von 30 Millionen Euro unterstützt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.



Stephan Stracke hatte bei seinem Besuch in Füssen betont, dass die Stadt eng verknüpft sei mit Eishockey und Curling. Das liege auch am Bundesstützpunkt. „Gerade Spitzensportler kennen Füssen vor allem wegen des Bundesstützpunkts als Trainingsstätte und als Austragungsort internationaler Turniere“, so Stracke zum Auftakt des Gesprächs. Von daher werde er sich weiter stark machen dafür, dass der Bundesstützpunkt eine gute Zukunft habe.



Bürgermeister Eichstetter schilderte dem Abgeordneten die derzeitige Situation. Zu den gestiegenen Energiekosten kommen notwendige Sanierungen und Investitionen in den nächsten Jahren. „Bei den Stromkosten haben wir derzeit eine Verdopplung, bei den Gaspreisen seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sogar eine Versiebenfachung zu verkraften”, fasste Eichstetter die aktuelle und für die Stadt extrem besorgniserregende Lage zusammen. Er bat die Politik dringend um Unterstützung, „damit im Bundesstützpunkt künftig nicht die Lichter ausgehen“, wie er betonte.



Die guten Neuigkeiten aus dem Landtag stellen nun eine deutliche Erleichterung in Aussicht.