Gymnasium Füssen will Klimaschule werden

Von: Chris Friedrich

Die Schüler des Füssener Gymnasiums fixierten ihre Wünsche in einer Zeitkapsel und begruben sie unter einem Baum. © Gymnasium Füssen

Drei Schülerinnen gehen voran, damit das Füssener Gymnasium 2023 die offizielle bayerische Auszeichnung „Klimaschule“ erhalten kann.

Füssen – So traten Susanne Miernik, Lara Daria Medina und Maria Konovalova vor 650 Mitschülern und Gästen – darunter der frühere Direktor Anton Wiedemann – als letzte auf der Rednerliste beim Festakt in der Turnhalle auf. Sie erzählten über Projekte, die an der Schule mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen, schon auf den Weg gebracht worden sind.

Der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) hatte sich davon als Besucher – begleitet von Schulleiter Michael Gschnaidner – ein konkretes Bild machen können, bevor er in seiner Rede bei der Auftaktveranstaltung auf dem Podium der Schule für das Engagement in Sachen Umweltschutz dankte und viel Erfolg wünschte, damit es im kommenden April zur angestrebten Auszeichnung „Klimaschule Bayern“ kommen könne.



Was sich derzeit am Gymnasium tut, nannte Lars Leverinhaus (CSU) in Vertretung der Ostallgäuer Landrätin „cool“. Der Landkreis als Träger der Schule – darauf hatte zuvor Direktor Gschnaidner hingewiesen – würdige das Suchen und Ringen nach Lösungen mit dem Ziel Klimaneutralität. „Das funktioniert hier am Gymnasium“, unterstrich der Politiker seinen positiven Eindruck nach dem Rundgang.



Seit mehreren Jahren engagiert

Bereits seit mehreren Jahren engagiert sich die Schulgemeinschaft des Gymnasiums im Bereich des Umweltschutzes und wurde für entsprechende Projekte auch schon international ausgezeichnet. Kooperationspartner am Ort sind zum Beispiel das Jufo und das Walderlebniszentrum,



Dass Ideen zum Umweltschutz und deren Umsetzung direkt aus der Schülerschaft kommen – eine Füssener Gruppe war sogar in Augsburg, um zu demonstrieren – wurde in jeder Rede hervorgehoben. Die Jugendlichen werden dabei nicht allein gelassen.



„Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Wir begleiten die Füssener Schülerinnen und Schüler“, sagte Dr. Isabel Wendl. Die Wissenschaftlerin am Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) in Kempten skizzierte die nächsten Schritte. „Es geht nicht nur darum, die Auszeichnung zu erhalten, sondern darum, langfristig im Schulalltag am Klimaschutzplan zu arbeiten“, betonte Isabel Wendl.



Zwischen den Reden erklang unter der Leitung der Gymnasiallehrerinnen Maria Hartmann und Dorothea Schweiger Live-Musik, für die es jeweils starken Beifall gab.

Wünsche unter Baum vergraben

Auf dem Schulhof schließlich wurden zum Abschluss der Veranstaltung die schriftlich fixierten Wünsche der Schülerinnen und Schüler für die Zukunft in eine „Zeitkapsel“ gelegt und bei einem gepflanzten Baum vergraben. Eine Drohne filmte die von Deutschlehrer Jan Färber geleitete Outdoor-Aktion.