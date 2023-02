Füssener Polizei: Respektloses Verhalten bei Kontrolle?

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Verkehrsregelung: Am Schulzentrum wurden in den ersten Tagen der Neuregelung Kontrollen durchgeführt. © Riccarda Gschwend

Haben sich Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen am Schulzentrum „arrogant und unhöflich“ verhalten? Diesen Vorwurf erhebt zumindest die Lehrerin Federica Franzin.

Füssen - Haben sich Polizeibeamte der Stadt Füssen bei Verkehrskontrollen am Schulzentrum „arrogant und unhöflich“ verhalten? Diesen Vorwurf erhebt zumindest die Grundschullehrerin Federica Franzin, die nach der Sperrung der Straße zum Schulzentrum „beschämende Szenen“ miterlebt hat, wie sie sagt.

Die Lehrerin spricht davon, dass die Polizei „ahnungslose Bürger, die sich der Sperrung näherten, wie Kriminelle behandelte, weil sie den neuen, kleinen Hinweis nicht gelesen hatten.“



Wie berichtet gilt seit dem 6. Februar am Schulzentrum eine neue Verkehrsregelung. Die Feistlestraße ist zwischen den Einmündungen Hilteboldstraße und Dr.-Enzinger-Straße in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Linienbusse, Radfahrer und Lehrer, die zum Parkplatz fahren.

Diese neuen Verkehrsregeln wurden ab dem ersten Tag kontrolliert, allerdings zunächst nur mündlich verwarnt. Wie es einer Polizeimitteilung kurz nach Einführung der Sperrung hieß, gab es am ersten Tag 56 Verstöße, am zweiten Tag immer noch rund 40.

Barscher Ton?

Federica Franzin ärgert sich über die Art und Weise, wie die Kontrollen durchgeführt worden seien. „Ältere Menschen wurden respektlos behandelt“, sagt sie. Auch sie selbst sei betroffen gewesen, als ihr Mann sie mit dem Auto am Mittwoch zum Unterricht gefahren habe. An diesem Tag wurden bereits Bußgelder verhängt. Die Kontrolleure hätten laut mehrfach „Stopp“ gerufen und Sätze wie „Haben Sie das Schild nicht gelesen?“, seien in einem barschen Tonfall gefallen.

Aus ihrem Klassenzimmer konnte die Italienischlehrerin beobachten, dass an diesem Tag noch viele Autofahrer in die Straße fuhren, offenbar aus Unwissenheit. Am Mittwoch wurde bereits ein Bußgeld von 50 Euro fällig – die Schonfrist aufgrund der Neuregelung währte nur zwei Tage.



Die Füssenerin wundert sich, dass sich außer ihr bisher niemand öffentlich beklagt hat. „Viele Leute waren wütend über das Verhalten der Polizei“, sagt sie. Übrigens habe sie im Gegenzug in all den Jahren, die sie schon an der Schule unterrichtet, „noch nie einen Polizisten vor der Schule gesehen, der sich um die Sicherheit der Kinder sorgte“.



Füssens Polizeichef Edmund Martin möchte den Vorwürfen nachgehen und mit den Kollegen, die im Einsatz waren, sprechen. „Wir gehen jeder Beschwerde nach, das ist klar“, sagt er. Fakt sei jedoch, dass die Situation am Schulzentrum nicht einfach sei und Kollegen ihm auch schon berichtet hätten, dass manche Autofahrer sich nicht gerade einsichtig zeigten. „Da muss man schon schlucken, wenn man hört, was da so von Verkehrsteilnehmern kommt“, sagt er.

Polizeichef will nachforschen

Die Situation mit der Sperrung sei neu, aber im Vorfeld publiziert worden. „Außerdem hat man die ersten Tage nur belehrt, das heißt es wurde kein Bußgeld fällig und wir haben mit den Leuten geredet.“ Ob das in einem angemessenen Auftreten stattfand, will er nun herausfinden. „Der Ton macht die Musik, da brauchen wir nicht drüber reden“, meint der Polizeichef. Und: „Wir wollen bürgerfreundlich sein.“



Dass die Polizei sich nicht um die Sicherheit der Kinder sorge, weist Martin strikt von sich. „Am Schuljahresanfang sind wir jeden Tag da, danach schaut zwischendurch eine Streife vorbei, wenn sie Luft hat.“ Er finde es schade, dass es in Füssen keine Schulweghelfer gibt. Bemühungen in diese Richtung seien bisher stets gescheitert.