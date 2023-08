Halblech: 56-jähriger Gleitschirmflieger stürzt ab

Der Gleitschirmflieger verletzte sich bei seinem Sturz mittelschwer und wurde in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. (Symbolfoto) © Panthermedia/Olga Khoroshunova

Ein 56-jähriger Gleitschirmflieger ist beim Landen aus etwa zehn Metern Höhe abgestürzt. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Halblech/Buching - Am Montagnachmittag kam es in der Nähe des Segelflug-Landeplatzes in Halblech im Ortsteil Buching zu einem Gleitschirmsturz. Wie die Polizei mitteilt, flog ein 56-Jähriger mit seinem Gleitschirm vom Flugplatz am Buchenberg los. Als er nach dem circa einstündigen Flug landen wollte, kam es zu einer Turbulenz, wobei die linke Seite seines Gleitschirms plötzlich einklappte.

Aufgrund dessen stürzte der 56-Jährige aus einer Höhe von circa zehn Metern auf den Boden in ein Feld in der Nähe des Landeplatzes. Glücklicherweise konnte eine Zeugin den Sturz beobachten und alarmierte sofort den Rettungsdienst.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.