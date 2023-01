Halblech: Leiser Abschied von eines Gründers

Dieter Kenkmann mit Helferin Mingmar Dolma Gurung bei ihrem letzten Besuch in Deutschland © Dieter-Kenkmann Stiftung

Über 40 Jahre lang unterstützte Dieter Kenkmann mit seiner Stiftung den Himalaya-Staat. Nun zieht der Gründer sich aus seiner Stiftung zurück.

Halblech – Dieter Kenkmann war schon immer begeisterter Bergsteiger und machte sein Hobby zum Lebensinhalt. Seine Reisen führten ihn die verschiedensten Länder der Welt. Irgendwann standen auch die höchsten Berge der Erde auf seiner Wunschliste – das Himalaya. Der Himalaya-Staat Nepal faszinierte ihn mit seiner Kultur und Religion.

Vor allem aber die Herzlichkeit und Freundschaft, die ihm die Menschen entgegenbrachten. 1987 führte ihn sein Weg über den 5400 hohen Thorong-Pass in West-Nepal. In einer kleinen Siedlung wollte er zu Mittag essen. Ein kleines Mädchen stand vor einer armseligen Hütte. Obwohl er Ausländer war, lief das Mädchen auf ihn zu und legte lächelnd die Arme um seinen Hals. Dies war der Beginn einer tiefen Freundschaft.

Aus dem geplanten Mittagessen wurden schließlich vier Tage. Als sein Aufenthalt in Nepal endete, versprach er dem kleinen Mädchen Chyime, im kommenden Jahr wiederzukommen – und er hielt Wort: Bei seinem nächsten Besuch erkannte er den enormen Wissensdurst des Mädchens und ermöglichte ihm eine Schulausbildung. Damit war der Grundstein für den „Dieter-Kenkmann-Fond” gelegt.



Über 40 Jahre sammelte er in der Folgezeit unermüdlich für das arme Land und seine Bewohner. In Lichtbildervorträgen über seine Reisen begann er mit der Sammlung von Kleidung und Schuhen, auch Decken und Brillen und viele andere Hilfsgüter. Durch Patenschaften wurden außerdem Kosten für die Ausbildung von Kindern finanziert und Schulen unterstützt. Darüber hinaus erhielten aus dem Spendentopf auch Altenheime Hilfe, da in Nepal Senioren keine Rente oder Sozialleistung erhalten.



Gerne denkt er auch an seine Privataudienz im Jahr 2006 beim Dalai Lama zurück. Seine Heiligkeit dankte ihm für die Hilfe für Kinder und deren Eltern sowie für Kranke und Senioren.



Eine große Herausforderung für die Stiftung bedeutete das große Erdbeben 2015. Zahllose Gebäude, darunter auch Schulen wurden völlig zerstört. Die Hilfslieferungen konnten nur unter äußerst schwierigen Bedingungen in die betroffenen Gebiete transportiert werden. Jedes Jahr flog Kenkmann für mehrere Monate nach Nepal und pflegte Kontakte zu den Familien und half wo es nötig war. Seit einigen Jahren hat er eine große Unterstützung für sein Projekt.

Eine junge Nepalesin, Mingmar Dolma Gurung, geht ihm zur Hand und organisiert vor Ort die Hilfe. Gurung beherrscht sechs Sprachen, denn im Landesinneren spricht man in den verschiedenen Tälern unterschiedliche Sprachen.



Nach über 40 Jahren wird Dieter Kenkmann seine Tätigkeit bei der Stiftung nun beenden. Ein Nachfolger sei auch in Aussicht. Er würde sich freuen wenn die Stiftung auch weiterhin viel Unterstützung erfahren würde