Seniorin fällt auf Trickbetrug herein und überweist vierstellige Geldsumme

Von: Katharina Knoll

Teilen

Auf einen Trickbetrüger ist am Mittwoch eine 72-Jährige aus Halblech hereingefallen. Sie überwies dem Unbekannten eine vierstellige Geldsumme. © Bildagentur PantherMedia / ponsulak (YAYMicro)

Halblech/Nesselwang - Auf einen Trickbetrüger ist laut Polizei am Mittwoch eine 72-Jährige in Halblech hereingefallen. Sie dachte, dass ihre Tochter sie über einen Kurznachrichtendienst um Geld bat und überwies ihr eine vierstellige Summe.

Eine unbekannte Person schrieb die Seniorin über einen Kurznachrichtendienst an und gab sich als deren Tochter aus. Dabei erklärte sie, dass sie Hilfe benötige. Völlig arglos überwies die Frau daraufhin die genannte Summe im vierstelligen Bereich.

Nach einiger Zeit meldete sich der Unbekannte abermals bei der 72-Jährigen und forderte erneut Geld. Nun erkannte die Frau, dass sie auf einen Betrug hereingefallen war. Sie kontaktierte ihre Tochter, die ihr Missgeschick bestätigte. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall.

79-Jährige erkennt Betrugsversuch

Auf Granit bissen Betrüger dagegen am selben Tag bei einer 79-Jährigen in Nesselwang, bei der sie die gleiche Betrugsmasche versuchten. Am Mittwochmorgen erhielt die Frau laut Polizei über einen Kurznachrichtendienst eine Nachricht auf ihrem Handy, in der sich ein Unbekannter als ihre Tochter ausgab. Dieser versuchte durch die Masche: „Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer…….“, die ältere Dame dazu zu bringen, einen vierstelligen Eurobetrag zu überweisen.

Die Seniorin erkannte allerdings den Betrugsversucht, blockierte die fremde Handy-Nummer und erstattete Anzeige bei der Polizei.